A la sombra | Carlos Rahmane

Ante la crisis que atraviesa la industria del cine en México, salieron ya varias iniciativas para apoyar las producciones mexicanas. Desde el reconocido cineasta Guillermo del Toro que se ofreció a costear las estatuillas de los premios Ariel, hasta la apertura de créditos con los que se podrán capitalizar las filmaciones. Por ejemplo, a partir de esta semana está disponible un fondo de 50 millones de dólares que Exitus Capital, de Carlos Rahmane, puso a disposición de las casas productoras nacionales que, de acuerdo con cifras del INEGI, en 2021 aportaron tres de cada 10 pesos generados por el sector cultural y permitieron la creación de más de 104 mil empleos.

***

Los granaderos -que ya no existen en la Ciudad de México- se enfrentaron con pobladores de la alcaldía Xochimilco este fin de semana por un problema de escasez de agua en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Por dicho incidente, nos dicen que los diputados capitalinos mandarán llamar a comparecer a la brevedad tanto a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como al alcalde de esa demarcación, José Carlos Acosta y, según la diputada local Daniela Álvarez, se va a conminar a la administración local a abrir puentes de comunicación con la gente para informar los motivos de la falta de agua y a que avisen oportunamente el tipo de obras que se realizan para solucionar el problema.

***

Que existe una contradicción entre la declaración patrimonial y el currículum del director de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Querétaro, Javier Amaya Torres pues, mientras el primer documento presenta como última escolaridad del funcionario la secundaria, en su currículo refiere tener “estudios por el Tec de Monterrey campus Querétaro”.

***

El titular de la CEPC queretana tomó el encargo luego de que Carlos Rodríguez Di Bella fuera removido tras la trifulca en el estadio Corregidora y, aunque su encomienda no establece un perfil específico para ser responsable de la protección civil, no estaría de más que al menos su información pública coincidiera para tranquilidad de los ciudadanos de esa entidad.

***

Pasaron tan solo diez días entre el lamentable fallecimiento del juez Roberto Elías Martínez y el de José Silvestre Urzúa Padilla, quién en la misma entidad federativa fungía como coordinador de la Guardia Nacional. A pesar de que Zacatecas coincide en ambos asesinatos, la realidad es que a lo largo de todo el territorio nacional ser impartidor de justicia o autoridad de seguridad significa estar expuesta o expuesto a que te asesinen.

***

En este sentido, no se puede dejar de mencionar a Uriel Villegas, y su esposa Verónica Barajas, asesinados en Colima hace más de 900 días, tiempo en el que sus colegas y familiares no encuentran tranquilidad. Estos profesionales, con sus sueldos, no pueden cubrir necesidades como vehículos blindados, inteligencia y seguridad privada. Es momento de que el Gobierno Federal y el Poder Judicial les ofrezca tranquilidad, para evitar que mujeres y hombres honorables abandonen sus puestos de trabajo, por miedo, o porque los sicarios cumplen con su objetivo.

***

Por medio de un acuerdo se creó la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, que comanda Luis Rodríguez Bucio. En lenguaje militar, a la FERI le corresponderá la realización de operaciones de prevención y combate de delitos; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social en el territorio nacional; siendo capaz de ejecutar operaciones de alto impacto, en funciones de seguridad pública.

***

La Fuerza Especial estará encargada del rescate de rehenes y personas en situación de riesgo o privadas de su libertad. Resolver situaciones de alto riesgo. Traslado de reos de alta peligrosidad. Tareas de búsqueda, localización, desactivación y/o neutralización de artefactos explosivos; así como, neutralización de amenazas de materiales Químico, Biológico o Radiológico.

***

Pero eso no es todo, la FERI proporcionará seguridad en eventos especiales (reuniones de alto nivel, eventos diplomáticos, culturales y/o deportivos de carácter internacional) y a altos funcionarios. Apoyo a las autoridades ministeriales para la cumplimentación de órdenes de detención y técnicas de investigación (cateos). Participar en operaciones de alto impacto en contra de la delincuencia organizada. Llevar a cabo operaciones sorpresivas y de corta duración en zonas urbanas de alta incidencia delictiva.