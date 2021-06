A la sombra | Carlos Romero Aranda

Por extraño que parezca, nos dicen que el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, está haciendo las veces de cabildero en la Suprema Corte de Justicia, pues pretende que se modifique la sentencia al Amparo Directo 7472/2019, con la que se determinó públicamente que el SAT, de Raquel Buenrostro, deberá regresar unos 338 millones de pesos de impuestos a la familia de la recién fallecida Carmen Azcárraga Milmo. El caso, relacionado con la venta en 2007 de unas acciones de la compañía Acotel, ha estado en los tribunales durante casi 15 años, tiempo en que los ministros detectaron que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa favoreció indebidamente a cuatro diferentes titulares del SAT, quienes evitaron devolver esos recursos supuestamente gravados ilegalmente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

***

“Es un refrito de hace 30 años. Es mentira, es falso, no tiene ningún elemento. Es una campaña personal de mentiras y agradezco al Presidente su respaldo”, dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, durante una conferencia de prensa en la que se dedicó junto con su equipo cercano a decir que todos los señalamientos en su contra, son mentira. Básicamente se dedicó a decir que no y que no, a todos los cuestionamientos que le caen encima, desde el carbón, las energías limpias y hasta el asesinato de un agente de la DEA. “No nos va a vencer con campañas negras, sucias, mentirosas, de ataques en lo personal, estamos muy curtidos para que nos asusten sus ataques”.

***

La Profeco, de Surit Berenice Romero, sale en defensa de Grupo Industrial Marítimo (Grupomar), encabezado por Antonio Suárez Gutiérrez, al aclarar que una parte del sector atunero no tiene razón en sus críticas ni sospechas. En resumen, los de la Procuraduría aseguran que las latas de Tuny no tienen soya, puro atún.

***

“El producto señalado cumple en la actualidad con la NOM-084-SCFI-1994, Información comercial-Especificaciones de información comercial y sanitaria para productos de atún y bonita preenvasados”, escribe José de Jesús Montaño Barragán, Director General de Información Institucional y Vinculación Social de la Profeco. “A raíz de un Estudio de Calidad al respecto, realizado hace dos años por el Laboratorio Nacional de Protección del Consumidor, la empresa fabricante del mencionado producto solventó las observaciones que le correspondían”.

***

Nos cuentan que en Zacatecas, aún en manos de Alejandro Tello, iniciaron un programa de conservación del emblemático Cerro de la Bufa que contempla la participación de una veintena de organizaciones ciudadanas, organismos estatales y empresariales, así como ingenieros ambientales de El Charco del Ingenio, un centro de conservación en Guanajuato reconocido a nivel internacional. Dicen los enterados que, además de rescatar a la flora y fauna local, el plan permitirá también intercambiar las experiencias de gestión y manejo de los recursos naturales no solo con otros estados, sino también con otros países.