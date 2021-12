El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, soñaba en los últimos meses con ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Lo alentaba su tío, el ahora ministro en retiro José Fernando Franco, quien le aseguraba que podría dejarle su lugar. Dicen los que saben que para lograr la nominación en la terna, Romero Aranda emprendió persecuciones contra enemigos de la 4T, como los 31 científicos del Conacyt; pero el nombramiento nunca se dio y, peor aún, llegó una investigación a sus cuentas por posible evasión fiscal.

***

A pesar de las evidentes diferencias entre el dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, y el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, el primero logró este fin de semana una victoria para su ala del partido en aquellas tierras.

***

En específico, ganó con el 78 por ciento de las preferencias de la militancia la presidencia del Comité Directivo Estatal del blanquiazul para una de sus cercanas; se trata de la exdiputada Leonor Mejía Barraza que, si bien tiene buena relación con el exmandatario local, tiene una mejor con el líder del instituto político, lo que representa una derrota para el PAN más conservador en su propia casa.

***

“Y también aprovecho para decirles que fue el secretario de Hacienda a Perú a apoyar en lo que podamos al gobierno del Perú, que está atravesando por una situación difícil”, dijo ayer el presidente de México durante su mañanera e hizo que se levantaran muchas cejas.

***

Sí, llama la atención que haya enviado a Rogelio Ramírez de la O a Perú a ayudarlos con la inflación. “Pero imagínense esta situación de un conservadurismo, bueno, apoyado hasta por Vargas Llosa, pero una cosa irracional. Entonces, nos pidió apoyo el presidente, porque toda una campaña en contra mediática; además, alentada, aparejada de la inflación, que está afectando a nivel mundial, pero que allá plantean de que es sólo del Perú y que es por incapacidad”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

***

Resulta curioso, por decir lo menos, porque probablemente no le informaron al presidente de México que en noviembre se registró una inflación de 7.37 por ciento en este país, la más alta desde 2001, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

***

“Entonces, fuimos, siendo muy respetuosos, a apoyar, sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, en tiempos difíciles, y fue el secretario de Hacienda, la subsecretaría de Bienestar y la encargada de proyectos de apoyo a países extranjeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, informó el mandatario mexicano.

***

Que María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es incorruptible, de acuerdo con López Obrador. El mandatario también aprovechó la mañana para darle una vuelta a las denuncias que presentó el periodista Julio Hernández López y que le valieron también los ataques de Ana Elizabeth García Vilchis, quien lo señaló como un mentiroso en su sección Quién es quién en las mentiras, de la mañanera.

***

El tema, que había evitado Albores González, quien se hizo la ofendida frente a Don Julio, tiene que ver con permisos que dejaron pasar para construir en la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, un desarrollo residencial llamado Las Cañadas. El Presidente de México dijo que no habrá obras y le colgó la medalla a la funcionaria que no hizo nada.

***

¿Y las disculpas a Julio Hernández? “Aunque ya no haya mañanera, aunque vuelvan a tener el control de los medios y a silenciar todo, la gente no va a permitir retrocesos”, fue el mensaje del mandatario que aunque no mancha, tizna. En una de esas este miércoles sí le ofrecen disculpas y le dan las gracias. ¿Será?