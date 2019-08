Foto: Alejandro Oyervides

“Yo estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto, no este año, probablemente este año no sé si crezcamos o no crezcamos, creo que es intrascendente, lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento, como se han planteado a través de estas grandes inversiones y que los recursos ahí están y que los proyectos ahí están”, dijo CARLOS SLIM durante la mañanera, sobre el nulo crecimiento económico del país en los primeros seis meses del año.

Carlos Slim, el hombre más rico de México, comentó que en los objetivos que tiene este gobierno, todos están 100 por ciento de acuerdo. “Combatir la corrupción, la impunidad, crecer al cuatro por ciento, bajar el gasto corriente, etcétera. Creo que hay una unanimidad, hay un gran acuerdo”. ¿No que estaban peleados?

Luego de su renuncia al PRD, nos confirman que Alejandra Barrales y Juan Zepeda tienen ya un pie dentro de Movimiento Ciudadano, pues para asegurar la adhesión a sus filas de estos personajes, el partido que encabeza Clemente Castañeda se valió ya de la cercanía que ambos mantienen con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Cabe recordar que el propio Alfaro fue el encargado de allanar el camino y de colocar también en su partido al operador por excelencia de la exlideresa perredista. Nos referimos, por supuesto, a Royfid Torres, quien forma parte desde diciembre pasado de la Comisión Operativa Nacional, ni más ni menos que el órgano dirigente del denominado Movimiento Naranja.

Que los bloqueos que los familiares de pacientes con cáncer protagonizaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) son, al parecer, las primeras manifestaciones apenas de una sociedad civil que reclama serias deficiencias en los servicios de salud que en el presente gobierno comanda Jorge Alcocer.

Nos cuentan, por ejemplo, que organizaciones como Pacientes del Corazón (PACO) y Pacientes en Acción, que presiden Carlos Castro e Hiram Reyes, respectivamente, enviaron en estos días una dura misiva al propio presidente Andrés Manuel López Obrador; en la que, entre otras cosas, escribieron que resulta alentador escuchar sus palabras de que la salud es prioridad de su gobierno, pero que es una verdadera lástima que esto no se materialice en los hechos.

Las críticas le llovieron ayer al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien dijo que uno de los principales medicamentos contra algunos tipos de cáncer (mama, pulmón, cabeza, cuello…) no es prioritario en hospitales, que los pacientes no están en peligro. “El metotrexato como tal tiene inclusive varios otros compuestos que hacen que se pueda sustituir, pero bueno, es una decisión médica, yo lo he manejado mucho, sé de ello. Y la segunda cosa es que, si no se da una dosis, puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia médicamente”, señaló al salir de Palacio Nacional.