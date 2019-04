A la sombra | Carlos Slim Domit

Foto: Alejandro Oyervides

“Yo veo un tianguis con mucho éxito, las cifras de récord de citas de negocios son muy importantes, también la cantidad de participación que tendrá México en distintas ferias, y creo que reforzar a las embajadas y consulados con estas actividades, es aprovechar la infraestructura que ya tenemos y con el tiempo, esa actividad será mucho más efectiva”, dijo CARLOS SLIM DOMIT en el marco del Tianguis Turístico de Acapulco. El presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, por cierto, es el esposo de María Elena Torruco Garza, la hija del secretario de Turismo.

***

Nos cuentan que en el gobierno del Estado de Guanajuato, que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la tecnología que han comprado a Seguritech, de Ariel Picker Schatz, sí ha rendido frutos. Que las imágenes de videovigilancia y el trabajo de inteligencia que se realiza, por ejemplo, ha impactado de manera contundente en la disminución del robo de vehículos. Nos aseguran que los que hablan de opacidad de la empresa y del gobierno de Guanajuato están en clara campaña para afectar su imagen.

***

“Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado de Guanajuato ha descendido 12 posiciones en el Delito de Robo de Vehículo, ubicándose en el lugar 26 de 32, siendo el tercer estado con mayor padrón vehicular en México”, dicen los del gobierno A la sombra... Insisten en que los índices delictivos están bajo control, incluso disminuyendo, gracias a que las cámaras son colocadas de forma estratégica y conectadas entre sí, lo que permite operación y despliegue de policías, la atención de emergencias y procuración de justicia.

***

Aunque dicen que no y lo seguirán negando, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, sufrió otro “manotazo” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El lunes dijo que pensaban regresar el cobro de la tenencia en el país para mejorar recaudación.

***

Ayer, durante la mañanera, en la que el mismo Herrera estuvo presente, el mandatario aclaró: “No hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos, los compromisos se cumplen. Digo esto porque ayer salió la noticia de que se iba a restablecer el impuesto de la tenencia. Eso no es cierto, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos, se van a quedar con las ganas. Vamos a cumplir todos los compromisos y no hay aumentos de impuestos, ni impuestos nuevos”. ¿Entonces su adversario está en Hacienda? Eso debe doler...

***

Dicen los que saben que ellas se la pasan tocando la puerta de Palacio Nacional y no obtienen respuesta, y no precisamente porque estén equivocadas de entrada para acercarse al Presidente de México. Son distintos grupos y colectivos de mujeres que por años han enarbolado temas contra el machismo, la equidad de género, el derecho al aborto, a la igualdad salarial, entre otros temas, que nada más no son recibidas por Andrés Manuel López Obrador. No saben si la agenda del Primer Mandatario está muy apretada (lo cual no es de dudarse), o, peor aún, que no hay interés por atender estos temas, propios de los sectores progresistas de la sociedad que han apoyado por décadas al actual presidente de la República...