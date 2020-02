A la sombra | Cassiano de Stefano

Foto: Luis Calderón

El que no la pasa nada bien en estos días es CASSIANO DE ESTEFANO, el mandamás de Grupo Modelo. Corona se ha convertido, como recuerda Bloomberg, en objeto de memes y videos virales que destrozan la marca a partir del virus de Wuhan. “Corona beer virus” y “Beer coronavirus” se han convertido en términos, frases, que continúan hundiendo a la empresa que hasta hace algunos meses presumía ser la marca mexicana más cara, pero que ya no es en realidad mexicana y que probablemente ya no sea la mejor valuada.

***

Dicen los que saben que las ventas de Corona, la cerveza, están cayendo a su menor nivel en los últimos dos años a causa del coronavirus. Y que las acciones de Constellation Brands, una de las fabricantes de la bebida que distribuye en Estados Unidos, sufren todos los días. Solamente ayer, registraron un desplome de 6.31 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

***

"Este virus va a llegar a México, no lo deseamos, pero es lo más probable", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Informó que mantienen bajo vigilancia un caso sospechoso por Covid- 2019, en la Ciudad de México, y que hasta el momento en el país han habido 19 casos sospechosos. La situación es incierta, tan incierta como describe el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien advirtió que “estamos en territorio desconocido”.

***

“No conozco a nadie de Odebrecht, nunca nadie me fue a ver de parte de ellos, ni de Pemex ni de nadie para pedirme absolutamente ningún favor; lo niego categóricamente. Nadie es nadie, absolutamente’’, aseveró el ex secretario de Gobernación y actual senador Miguel Ángel Osorio Chong. “No van a encontrar ningún elemento porque no tengo nada que ver con ese tema de Odebrecht’’.

***

Entre los temas que casi pasan desapercibidos ayer en la Ciudad de México estuvo la ratificación de varios magistrados del Tribunal de Justicia local. El caso cobra relevancia porque los diputados del Congreso capitalino decidieron quitar del encargo a tres de los ocho que esperaban su revalidación por seis años más en el órgano de justicia local.

***

Lo anterior, porque consideraron que sus respectivos historiales no eran idóneos para continuar esa labor. Los que sí corrieron con el beneplácito de los legisladores fueron Rosalba Guerrero, quien obtuvo la puntuación más alta en la evaluación, seguida de Jorge Meléndez, Josefina Rosey, Juan Arturo Saavedra y Patricia Gudiño.

***

Hablando de temas de la capital, nos dicen que, a pesar de que entre los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México está garantizar el acceso a una vivienda digna, su titular, Ileana Villalobos, no ha mostrado interés en dialogar con habitantes de colonias populares, quienes incluso la acusan de obstaculizar trámites de financiamiento inmobiliario como el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente y el Programa de Vivienda en Conjunto.

***

Vecinos del oriente de la ciudad, cuyas casas fueron dañadas durante el sismo de 2017, aseguran que tras casi un mes de gestiones finalmente pudieron agendar una cita con la funcionaria, sin embargo, el día de la reunión, Villalobos los dejó plantados, pues prefirió acudir a inaugurar un centro cultural en una de las zonas más cotizadas de la ciudad.