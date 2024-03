A la sombra / Ceci Flores

“¿Para qué lo voy a utilizar yo a él? Tiene miedo, porque nos falló. No conecta la lengua con el cerebro”, dijo ayer por la noche CECI FLORES, la madre buscadora que estuvo intentando ser recibida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Esto luego de las declaraciones de ayer del mandatario durante su mañanera, en donde soltó: ”Y que hay intereses políticos —mejor dicho, politiqueros— que están utilizando este lamentable caso para sacar ventajas. No van a sacar absolutamente nada, pero es gente que no quiere realmente que se haga justicia, es gente que vive de administrar conflictos, saca provecho del dolor humano, farsantes”.

***

En Quintana Roo se están anticipando a las complicaciones generadas por la crisis hídrica, sobre todo porque en aquellas tierras tienen la tasa de crecimiento poblacional más alta de todos los estados, misma que ronda el 3.2 por ciento cada año. De ahí que la empresa concesionaria del servicio de agua, Aguakan, adelantara distintos proyectos de inversión en infraestructura para garantizar el suministro y tratamiento adecuado del agua en el destino turístico; a detalle, emprendió el denominado “Cuenca Norponiente – Paraíso” que contempla recursos por arriba de los 800 millones de pesos y beneficiará a más de 450 mil personas. Hay que observar de cerca, para entender los modelos que funcionan, y los que tampoco.

***

Luego del ordenamiento para que Cuauhtémoc Blanco deje el cargo como gobernador de Morelos, dicen que el exfutbolista ha andado muy activo para hacer su salida lo más tranquila posible, no para las instituciones, sino para que se pueda ir a buscar una curul en el Congreso federal sin andar con la preocupación de que le busquen cuentas pendientes en este periodo. Lo último que el mandatario necesitaría en estos días es que su sucesor encuentre malos manejos en la administración. El problema, dicen, es que incluso sus propios aliados ven como un fracaso la gestión del americanista, mismo que pone en riesgo hasta la permanencia de la llamada cuarta transformación en la entidad. ¿A poco sí?

***

Grupo ATS Seguridad Privada se erige como la voz disonante en un concierto de irregularidades, alzando la voz contra un fenómeno que corroe las bases de la equidad y la competencia leal: el Cártel de la Limpieza. Bajo la batuta de José Juan Domínguez, este consorcio presuntamente ha tejido una red de acuerdos y estrategias que les ha permitido apoderarse de contratos gubernamentales por un monto superior a los dos mil 500 millones de pesos en el transcurso del año. Sus tentáculos, nos cuentan, se extienden a lo largo de prestigiosas instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros, revelando un sistema de complicidades que desafía la vigilancia de las propias entidades encargadas de su prevención, como la Hacienda Pública.

***

Por otro lado, el panorama político de Nayarit se tiñe de una complejidad que sorprende a propios y extraños. Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de la entidad, ha provocado desconcierto dentro de la cúpula de Morena por su postura enigmática respecto a la reelección de presidentas municipales de importancia crítica para el estado. Sin embargo, su accionar toma un giro inesperado al confrontar a figuras prominentes de su propio partido, como Geraldine Ponce y Mirtha Villalvazo, a través de una serie de operativos que ponen en relieve la sombra de la corrupción que planea sobre sus administraciones.

***

Que esta situación de confrontación política se ve agravada por una serie de ataques dirigidos contra empresarios inmobiliarios, cuyo afán por expandir sus horizontes choca con los intereses de Gabriel Camarena, uno de los operadores más cercanos al gobernador. Estos embates no son sino la punta del iceberg de un cúmulo de desafíos que enfrenta el gobernador, desde disputas con sindicatos hasta tensiones con inversionistas, delineando un escenario de gobernanza marcado por el conflicto y la controversia.