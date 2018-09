A la Sombra | César Yáñez

By the way —como dicen algunos allá en Tabasco—, que no todos los proyectos estratégicos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador serán puestos en las manos del pueblo. El pueblo, aunque es muy sabio, no tendrá voz ni voto en las alrededor de 25 propuestas del nuevo gobierno. Por ejemplo, que en el caso del Tren maya, solamente se le pedirá su opinión a los directamente afectados en la región, vecinos de las vías y la derrama económica esperada. Mientras que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la Reforma Educativa y el Plan de Pacificación sí contarán con foros en todo el país. Todo lo anterior nos comentan que lo confirmó en corto Jesús Ramírez, coordinador de comunicación del próximo gobierno. De la boda de Yáñez pocos quieren hablar. Parece que le tienen miedo.

***

Como para darse una idea de cómo estarán las prioridades del gobierno que tomará posesión el primero de diciembre, ayer se vio a Miguel Torruco, próximo secretario de Turismo, en la recepción oficial por los 69 años de la instauración de la República Popular China, presidida por el embajador de ese país en México, Qiu Xiaoqui. El futuro funcionario federal estuvo porque uno de los primeros programas de su administración será reunir a los touroperadores de alto poder adquisitivo de aquella nación y otorgar todas las facilidades para despertar el apetito turístico de los chinos por nuestro país. Turistas que gastan mucho, que aman el lujo y el buen vivir.

***

Traer a millones de chinos a pasear es un viejo sueño de los titulares de turismo nacionales desde las épocas calderonistas de Rodolfo Elizondo y siempre se han aducido razones culturales para justificar que los asiáticos nos visitan poco, “porque nos les gustan las playas”, dicen algunos sin querer ser simpáticos. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de años anteriores, el interés ya es mutuo, pues ayer mismo el embajador chino, en su discurso, señaló que el turismo, la energía, la infraestructura y las telecomunicaciones serán, en ese orden, las prioridades de interés de los inversionistas chinos en nuestro país dentro de los próximos años…

***

La empresa mexicana Arca Continental, una de las embotelladoras más grandes de Coca Cola, y que lleva don Manuel Barragán, continúa dando pasos agigantados en el mercado estadounidense, prueba de ello es la primera piedra de su nueva planta y Centro de Distribución en Houston, Texas, con una inversión de 250 millones de dólares.

Dicen los que saben que CÉSAR YÁÑEZ, uno de los hombres que le habla al oído a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se casa con su novia DULCE MARÍA SILVA HERNÁNDEZ este sábado 29 de septiembre.

De hecho, a algunos reporteros ya les avisaron que el presidente electo de México no trabajará ese día, que ni lo busquen, porque andará con su futuro coordinador de Política y Gobierno, será uno de los testigos del enlace. Hay que recordar que este es un final feliz, casi de novela, pues hace unos meses esta pareja fue el objetivo de los dardos envenenados de algunos medios de comunicación afines al mejor postor. Hubo muchos ingredientes en el guion, desde una dama en la cárcel, hasta acusaciones de tráfico de influencias y uso de recursos de procedencia misteriosa.