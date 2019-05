A la sombra | Christine Lagarde

Foto: Alejandro Oyervides

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), CHRISTINE LAGARDE, se reunirá con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo miércoles, según confirmó Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Esta es una de las señales que dan confianza a los inversionistas, no hay que olvidar que nuestro país tiene varios acuerdos con el FMI y también muchos préstamos...

***

Christine Lagarde, la directora gerente del FMI, ya confirmó su asistencia al foro de mujeres más importante de América Latina, el Women´s Forum for Economy and Society, que se llevará a cabo el jueves 30 y viernes 31 de mayo en el Claustro de Sor Juana. Es la oradora principal de esta reunión que a lo largo de los años ha despuntado como la reunión obligada de las tomadoras de decisión de la región. Que los publirrelacionistas que venden foros apoyándose en marcas de revistas en este país vieron la lista de invitados y palidecieron, pues ante el poder de convocatoria de este grupo no pueden hacer nada para recobrar un poco del respeto perdido.

***

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha confirmado si visitará a Chiara Corazza e invitadas, pero las que seguro andarán por ahí serán Olga Sánchez Cordero, la titular de la Secretaría de Gobernación; Luisa María Alcalde Luján, de la Secretaría del Trabajo; Maria Ariza, CEO de BIVA; María Teresa Arnal, managing director de Google México; Xóchilt Balzola-Widmann, country managing director de Facebook México; Alejandro Cardoso, latin America executive chairman de Publicis Groupe; Mónica Flores, de ManpowerGroup; Alejandra Frausto Guerrero, la secretaria de Cultura; la actriz Eva Longoria; Carmen López Portillo, de la Universidad El Claustro de Sor Juana; Graciela Márquez Colín, la secretaria de Economía, y don Poncho Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia.

***

Hablando de Alfonso Romo, resulta que ayer levantó muchos comentarios en redes que fueron a parar hasta las manos de funcionarios estadounidenses, pues declaró que Estados Unidos le había pedido al gobierno mexicano que bloquearan a los chinos. El jefe de la Oficina de la Presidencia dijo que México debe aprovechar esta guerra comercial entre las dos potencias y atraer a las firmas norteamericanas que operan en el Dragón Asiático. Mientras tanto, algunos empresarios cuestionan por qué le están dando tantas facilidades a Huawei en la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, sobretodo en el negocio de seguridad para los capitalinos. Ya le seguiremos contando.

***

Dicen los que saben que el ayuntamiento de Paraíso, en Tabasco, sí autorizó la tala de 300 palmeras que estaban sobre el terreno donde se va a construir la refinería de Dos Bocas, proyecto que encabeza Rocío Nahle, la titular de Energía. Hasta el momento es el único documento que se puede tener y palpar físicamente, de que la obra sí cuenta con un permiso ambiental.