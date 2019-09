A la sombra | Ciro Murayama Rendón

Foto: Luis Calderón Guerra

“Cuando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto repartía televisores con la leyenda “Mover a México”, el INE lo mandó parar”, recuerda el consejero electoral CIRO MURAYAMA RENDÓN. “Cuando los Servidores de la Nación reparten programas sociales a nombre de Andrés Manuel López Obrador, el INE también manda parar (...) ¿Qué esperaban, trato distinto? Pues no”.

***

“Bueno, a lo largo del día, la verdad… Bueno, sí, sí, sí me pone una llamada todos los días”, dice Arturo Herrera, el secretario de Hacienda de México, en entrevista con Javier Lafuente de El País, en Nueva York, cuando le pregunta cuántas veces habla con Andrés Manuel López Obrador. “Hay un dicho sobre los futbolistas de que se entienden sin hablarse. Aunque lo hacemos mucho, también nos entendemos sin hablarnos”.

***

En México llamó mucho la atención la declaración de Herrera, que anduviera dando entrevistas en la Gran Manzana hasta con los del diario español buscando lanzar un mensaje de tranquilidad a los extranjeros, principalmente porque Bloomberg reveló que dejó plantados a analistas e inversionistas que esperaban detalles de la colocación de cinco mil 400 millones de dólares de bonos de gobierno. Problemas técnicos, les dijo la SHCP, horas después de escuchar por teléfono solamente música de elevador. Ellos, cabe mencionar, no lo entienden si no les habla… no son como los futbolistas.

***

Cuentan que entre los más interesados en que el Congreso federal meta el acelerador a la reforma a la Ley de Aguas se encuentra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, porque, nos dicen, el abasto hídrico en su entidad se ha visto mermado por la creciente aparición de tomas clandestinas.

***

La propuesta cuartotransformista para la nueva legislación contemplaría, además de garantizar el abasto de agua en todo el país, eliminar las concesiones de suministro a particulares y el endurecimiento de las penas contra quienes realicen conexiones ilícitas, es decir, contra aquellos que bien podrían ganarse el mote de “aguachicoleros”.

***

Durante el pasado fin de semana, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Patricia Kurczyn, fue electa vicepresidenta de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

***

En un hecho que se considera histórico, nos detallan, la también especialista en derecho laboral se convirtió en la primera mujer en conseguir el mencionado nombramiento; esto, en una competencia en la que participaron 50 miembros de 18 países que conforman el organismo.

***

Una de las empresas estratégicas de Petróleos Mexicanos comenzará a modificar y a rastrear corrupción, nos referimos a PMI Comercio Internacional, que será dirigida por Ulises Hernández Romano a partir del 1 de octubre. Dicen los que saben que no se espera mayor transparencia en este negocio que prácticamente se utiliza para ocultar operaciones. Vanessa Julia Inches será la Directora de Finanzas a partir del 15 de octubre.