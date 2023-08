A la sombra | Clara Luz Flores

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores, decidió convertirse en “influencer” y hacer un “unboxing” de unas chanclas que pidió por paquetería con la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como si el tema de la seguridad en el país no estuviera en situaciones críticas, la también excandidata a la gubernatura de Nuevo León optó también por violentar el artículo 134 de la Constitución, ese que dice que los funcionarios no pueden hacer propaganda que incluya “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

A la sombra…

Después de que se confirmara la existencia de más de una víctima de presunto abuso y acoso por parte del consejero jurídico de la Ciudad de México, Néstor Vargas Solano, colectivas alistan una protesta que llegará hasta las oficinas del jefe de Gobierno, Martí Batres. Este escenario ocurre luego de que una de las víctimas que denunció al funcionario capitalino hiciera públicas amenazas que recibió en su teléfono móvil luego de llevar su acusación ante la Fiscalía local, de Ernestina Godoy, donde se abrió la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-6/ UI-FDS-6-01/1880/11-2022 que sigue en trámite.

***

“Miren por lo que me acusa el tribunal, por decir: ‘Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto’. ¿Por qué están retorciendo mis palabras y, desde luego, destruyendo la ley? ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? Ya no puedo decir ‘señoras’, porque también puede ser que sean magistradas. Y también una pregunta: todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género?, ¿o el género es nada más femenino?”, preguntó ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

***

Que algunas corcholatas andan furiosas, pues el ex canciller y aspirante presidencial de México, Marcelo Ebrard Casaubón, ha compartido los detalles de la encuesta que determinará al candidato del bloque oficialista conformado por Morena, PT y PVEM. Según Ebrard, dentro de la encuesta, una sola pregunta tendrá un peso del 75 por ciento, mientras que el restante 25 por ciento se dividirá en varias preguntas.

***

Esta pregunta clave, reveló, decidirá gran parte del resultado de la encuesta, lo que se traduce en siete puntos y medio de diez para el ganador. La encuesta se llevará a cabo mediante una muestra aleatoria, cerca del proceso real para evitar filtraciones y alteraciones en el resultado. Ebrard expresó confianza en la integridad del proceso y señaló que cualquier irregularidad sería perjudicial para el movimiento y la ética de Morena.

***

Y mientras desde la mañanera lo siguen negando, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ha puesto el dedo a tres miembros del Cártel de Sinaloa involucrados en el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales.

***

Alfonso Arzate García y su hermano René Arzate García, líderes del cártel en Baja California, gestionan las operaciones de tráfico de drogas en Tijuana y zonas circundantes, incluyendo la importación de grandes cantidades de drogas ilícitas, como el fentanilo, a Estados Unidos. Estos hermanos, conocidos por su extrema violencia, también ejecutan operaciones de cumplimiento, como secuestros y ejecuciones, para el cartel.

***

Además, se designó a Rafael Guadalupe Félix Núñez, también conocido como "El Changuito Antrax", quien pasó de ser sicario del Cártel de Sinaloa a liderar una facción violenta en Manzanillo, Colima, México, un importante punto de entrada de drogas y precursores químicos ilícitos. Las sanciones impuestas con base en la Orden Ejecutiva 14059 bloquean cualquier propiedad o intereses en propiedad de los individuos designados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con ellos sin autorización.

***

Importantes organizaciones mediáticas globales han urgido a revisar las normas de derechos de autor frente al uso de inteligencia artificial (IA). En una carta abierta, instan a un marco que permita a los medios negociar con creadores de tecnología IA para proteger su propiedad intelectual. Se critica cómo la IA generativa difunde contenido sin consideración a los creadores originales, socavando los modelos de negocio de los medios (algo que hace Google o Facebook todo el tiempo).

***

Servicios como ChatGPT y Bard han ampliado la presencia de contenido generado por bots, lo que aumenta la preocupación. A pesar de su adopción, la regulación global aún se debate. Esta medida refleja esfuerzos por equilibrar el poder de empresas como Meta Platforms y Alphabet con los intereses mediáticos. En Estados Unidos el proyecto de ley Journalism Competition and Preservation Act también busca balance. Con acuerdos como el de Associated Press y OpenAI, el sector busca colaborar con la IA de manera beneficiosa para las noticias locales.