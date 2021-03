A la sombra | Clara Luz Flores Carrales

El efecto Keith Raniere fue devastador para Clara Luz Álvarez, candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, balconeada por ser clienta del depredador sexual de NXIVM. De ser la puntera indiscutible, Massive Caller la puso ya en tercer lugar con el 22.3% de las preferencias, mientras que Adrián de la Garza, del PRI, la supera 23.3%, y el ganón fue el inenarrable Samuel García, de Movimiento Ciudadano, que se colocó a la delantera con 24.1%

Esta tendencia la confirma la casa encuestadora Enkoll, que comanda Heidi Osuna, donde el senador “fosfo fosfo” subió de 18 a 26 puntos, y se encuentra en empate técnico con el priísta Adrián de la Garza, quien registró 27 puntos. Aquí la caída de Clara Luz es peor, al pasar de 28 a 15 por ciento en la intención de voto. Para la encuestadora “México Elige” García llega al 29%, De la Garza sube a 27% y Clara Luz cae a 20%.

**

Donde las encuestas no se ponen de acuerdo es Chihuahua. Ahí la panista María Eugenia Campos lleva la delantera, pero con diferencias harto disparadas, ya que para Massive Caller Maru ya sólo le lleva 4 puntos porcentuales de diferencia al candidato de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa. Pero para México Elige, la panista alcanza el 40% de las preferencias, contra el 27% del morenista.

**

Bajita la mano, la Iglesia católica no está conforme con la política migratoria de la 4T, que encabeza el canciller Marcelo Ebrard. En un texto en su semanario Desde la Fe de esta Semana Santa, el departamento de Dimensión de Movilidad Humana de la CEM, presidida por monseñor Rogelio Cabrera López, se dice preocupado “especialmente por las políticas de persecución, detención, deportación y represión de la migración implementadas por el Gobierno de México, ya que han obligado a los migrantes a buscar rutas alternas que los ponen en una mayor situación de vulnerabilidad”.

El clero mexicano tiene cierta autoridad moral para hablar del asunto, ya que es la institución con la mayor red de protección a migrantes que existen en el país. En ese mismo texto señala que “han sido las casas del migrante las que acogen a estas personas, aún con las dificultades propias de la pandemia, y sin ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno Federal, que tiene la responsabilidad directa de atender el fenómeno migratorio.” Así o más claro…

**

A Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) comienza a juntársele el trabajo, y no el más cómodo. Tiene encima recomendaciones graves que solventar ante la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares, por 187 millones de pesos que no aparecen.

También tiene la presión presidencial de vacunar deportistas que irán a las Olimpiadas de Tokio, en junio, pero, tampoco hay dinero para mandarlos, por aquello de la austeridad republicana.

Es el caso del atleta veracruzano Ricardo Ortiz Rivera, quien busca colocarse dentro de los tres mejores de su categoría pero no cuenta con los recursos viajar a República Checa a confirmar su lugar, y eso pese a que cuenta con una beca. Como él, hay muchos que no saben cómo le van a hacer. La ex velocista tendrá qué echarle ingenio y rapidez para evitar un desastre de dimensiones olímpicas.

**

Ante los problemas de adquisición de medicinas en el país, las farmacéuticas nacionales se están pertrechando. Es el caso de Neolpharma, grupo farmacéutico mexicano enfocado en I+D, fabricación, distribución y comercialización de genéricos, que ayer recibió 30 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, con el fin de satisfacer la creciente demanda de medicamentos de alta especialidad para la población de bajos y medios ingresos de la región de Latinoamérica, justo el sector que está quedando más desprotegido con la falta de medicamentos en el sector salud público.