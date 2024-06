A la sombra / Claudia Curiel

La propia Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de Claudia Curiel, se puso el pie en la presentación del Himno de la Ciudad de México. Lo que tenía que ser un evento positivo, resultó opacado por un escándalo entre los intérpretes. Resulta que en la presentación de la melodía de Marcela Rodríguez, la hermana de Jesusa, se anunció que sería interpretada por la Orquesta Filarmónica de la capital; sin embargo, los artistas eran invitados de varias agrupaciones, por lo que los integrantes de la conocida “Fila” ya exigieron una explicación a las autoridades capitalinas por la suplantación de su nombre.

A la sombra…

Después de 100 días de protestas, el gobierno de la morenista Layda Sanaores no logra llegar a un acuerdo con los policías de Campeche. Por el contrario, la situación es cada vez más tensa y complicada. Los uniformados exigen que la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, sea destituida del encargo, pero la gobernadora morenista se resiste; contrario a lo que ocurrió recientemente en Michoacán, donde el titular de la Seguridad, José Ortega, fue relevado tras protestas de los elementos policiacos.

***

Nos informan que hay por lo menos tres regiones principales en donde la Profeco busca acuerdos con los gasolineros y los distribuidores de Gas LP para no cerrar las estaciones de servicio y las distribuidoras: El Bajío (Jalisco, Guanajuato y Querétaro), la zona metropolitana del Valle de México y el corredor Puebla-Veracruz.

***

Explican que hay una red de inspectores de Profeco que le reporta directamente a las oficinas de David Aguilar, el titular de la dependencia; que es en dónde llevan el control de los pagos realizados. La cabeza de todo el proceso de probable extorsión tiene como responsables a Ricardo de la Peña, coordinador general de Administración de Profeco, y Armando Guzmán, director de Verificación y Vigilancia.

***

Los pagos se hacen de manera mensual y van entre los 13 mil pesos para evitar clausuras y 35 mil para las distribuidoras y transportistas, señalan que las clausuras luego son litigadas en tiempo y forma y a pesar de obtener fallos favorables las reaperturas no se hacen hasta que se paga el tiempo que haya tarado el litigio

***

Se notificó a todas las entidades de la Administración Pública Federal, la Fiscalía General de la República, así como a gobiernos estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México, que deben abstenerse de contratar con Ocaso Integradores, S.A. de C.V. y su representante Rodrigo Alejandro Ocampo Soria, debido a una sanción impuesta que incluye una multa de 344 mil pesos y una inhabilitación de tres meses. Esta medida aplica incluso si Ocampo Soria intenta representar a otras empresas durante el periodo de inhabilitación, que inicia tras la publicación de la Circular en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, ya está corriendo.

***

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguraron nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Durante el evento, López Obrador resaltó la importancia de la seguridad nacional y el apoyo a programas sociales. Sheinbaum Pardo anunció planes para fortalecer la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional, agradeciendo al general Luis Cresencio Sandoval González por su labor. Dicen los que saben que Don Luis Crescencio está muy bien con los dos personajes más importantes de la política nacional y que todos lo saben. Es por ello que sigue mesurado cumpliendo con su deber, sin buscar protagonismos. Mientras que en la Marina andan temerosos, pues todos recuerdan que su apoyo fue para Ebrard en un momento muy difícil de elección de corcholatas.

***

Como si el pueblo de México no tuviera memoria, aunque parece que no la tiene a corto plazo, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, aseguró que el partido oficial trata de inflar su porcentaje para quedarse con el 75 por ciento de los diputados, cuando obtuvo 54 por ciento de votos junto con el PT y el Verde Ecologista. El líder priista pidió a magistrados y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que es muy importante que asuman su responsabilidad y que pongan alto a este fraude a la ley, subrayó. Y algunos se preguntan si los del PRI no se estarán mordiendo la lengua con esta campaña contra esas prácticas que ellos inventaron.