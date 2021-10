A la sombra | Claudia Ruiz Massieu

No será Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, quien marque la pauta en el debate interno sobre la postura que habrán de tomar respecto de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino la senadora Claudia Ruiz Massieu, sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien en declaraciones y artículos de prensa se ha adelantado en el posicionamiento de un buen grupo de tricolores que dese ahorita la está diciendo NO a la reforma.

Sus planteamientos, si bien hechos a título personal, le mandaron la señal a la actual dirigencia de que no habrá negociación que valga, ni interna ni externa, lo que debilitará la posición del dirigente nacional frente al gobierno, a quien no podrá ofrecer los votos de sus legisladores en bloque, sino cuando mucho dejar que cada legislador vote en conciencia.

**

Ahora que está de moda poner en duda la integridad ética de los académicos del país, no pasó desapercibido para muchos en la comunidad universitaria nacional la “coincidencia” de argumentos entre lo dicho ayer en su conferencia mañanera por el presidente López Obrador y los reportajes televisivos que reprochan que maestros como los de la UAM no hayan regresado a clases presenciales, pero siguen cobrando su sueldo íntegro, como si no se mantuvieran las clases en línea o estuvieran de vacaciones permanentes…

**

Como que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por doña Rosario Piedra Ibarra, ya encontró el caminito fácil de justificar su existencia emitiendo recomendaciones a instituciones por violaciones a la protección de la salud y a la vida. No está mal que las atienda, pero parece que no hay casos más graves de violaciones de derechos humanos en el país.

Entre el mes pasado y lo que va del presente, ha emitido 22 recomendaciones, de las cuales 16 han sido dirigidas al IMSS, de Zoé Robledo, ISSSTE de Luis Antonio Ramírez, Secretaría de salud, de Jorge Alcocer y sistemas estatales, la mayoría por casos de negligencia médica que derivaron en la muerte de los afectados. ¿Y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico? Bien, gracias…

**

¿Por qué gobernar a la antigüita si ya existe Twitter? Así piensa el nuevo gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien ayer dio órdenes a su gabinete vía esta red social: “Aldo (@SSPNuevoLeon), te pido que asistas a la Mesa de Seguridad para resolver cómo ayudamos a Monterrey y a @colosioriojas a completar el número de policías que debe tener la Policía Regia.”

Y también faroleó con que trabaja diciendo: “Chicas superpoderosas: @mherrera68, @SofialeticiaM, @lealalicia, @AlmaRosaMarroq2, @MelissaSeguraG, les pido me presenten el proyecto de @Pacto1aInfancia, sus políticas, programas y acciones para echarlo a andar inmediatamente. Este tema es de alta prioridad para @nuevoleon”. Un gobierno de smartphone, pues…

**

Puebla sigue siendo un hoyo negro en materia de verificentros. Dicen los que saben que Jorge Kahwagi, también ex legislador del PVEM, podría ser el ganador nuevamente de los 48 nuevos centros del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 2021. Voces del sector privado, afirman que el empresario se ha aprovechado mientras no hubo multas para los usuarios automotores que no verificaban.

Dicha incertidumbre se ha visto acrecentada luego de que quien otorgó directamente las concesiones a Kahwagi, el entonces secretario de Administración e Infraestructura y primo del empresario, José Cabalán Macri, sigue sin recibir responsabilidades administrativas y penales del gobierno poblano.