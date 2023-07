A la sombra | Claudia Sheinbaum

Nos aseguran que la entrevista que le hicieron en Tabasco a Claudia Sheinbaum hizo tanto ruido que el mismísimo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quedó de darle un par de consejos para que no se caliente con las preguntas que no son a modo. Pero los observadores no entienden cómo hará para transmitirle eso el habitante de Palacio, cuando él se calienta ya muy fácil contra los medios que no le preguntan lo que quiere, ni le aplauden.

A la sombra…

Que la emboscada con explosivos en Tlajomulco, Jalisco, que dejó a cuatro policías muertos, es un ejemplo de cómo los elementos de seguridad no cuentan con las herramientas y tecnología necesarias para combatir en piso parejo a la delincuencia.

***

De acuerdo con la organización civil “Causa en Común”, en el presente sexenio más de dos mil policías han sido asesinados; solamente para principios de junio de este año, se reportaban 186 muertes. Por si fuera poco, existen casos como en Oaxaca, de Salomón Jara, donde a finales del año pasado se reportaba que había más de mil policías sin uniformes ni equipo, igual que en Tabasco, de Carlos Manuel Merino; asimismo, en Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, la asociación civil “Ciudadanos Uniformados” dio a conocer apenas en marzo que los policías del estado salen a las calles sin el armamento, protección y entrenamiento adecuado en uno de los territorios con mayor presencia de grupos criminales.

***

La innegable cercanía de algunas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia con Palacio Nacional ha arreciado las diferencias en ese organismo y, por supuesto, en la discusión de varios temas, como sucedió este jueves con el proyecto de la ministra Loretta Ortiz sobre el INAI.

***

La mayoría de los integrantes del Pleno destrozaron “con todo respeto” la base del documento de Ortiz Ahlf que, dicen los enterados, se alinea con el objetivo planteado desde el principio de la actual administración cuartotransformista sobre la necesaria desaparición del Instituto Nacional de Transparencia.

***

Dicen los que saben que en Nueva York tomarán con alivio el mensaje que salió desde Palacio Nacional y que tuvo como emisor a Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del Presidente. Resulta que ya no están interesados en ser los dueños de Banamex, los del gobierno de la 4T, y eso les quita el temor de seguir con el proceso a los de Citi. Sin embargo, el daño está hecho. Fueron un gran obstáculo.

***

Los que deben estar más preocupados son los de Vulcan Materials, que ya acusaban hostigamiento de la 4T ante las autoridades estadounidenses. Resulta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les reveló en la mañanera que están haciendo un avalúo de Calizas Industriales del Carmen (Calica).

***

“Les voy a enviar una propuesta a través de Esteban Moctezuma, el embajador nuestro en Estados Unidos, para decirles: Aquí va el avalúo, que se le anexa el avalúo, les compramos”, soltó el mandatario. Es decir, que ni la abrirán, que ni les están haciendo caso a sus abogados ni a los intermediarios del gobierno de EU, básicamente se la quedará México, les guste o no les guste la oferta.