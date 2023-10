A la sombra | Claudia Sheinbaum

La futura candidata de Morena para la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, aprovechó sus eventos con militantes y simpatizantes de ese partido en Los Ángeles para quejarse del INE, que preside Guadalupe Taddei. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México le reprochó que la autoridad electoral le prohibiera hacer eventos masivos con corte proselitista y abiertos a la ciudadanía, por considerarse anticipados al inicio del proceso. Lo anterior favoreció que los asistentes al teatro Million Dollar terminaran abucheando al instituto que se encargará de organizar los comicios.

A la sombra…

El diputado Ignacio Mier retó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente a la presidenta Norma Piña, a un debate púbico para hablar sobre la extinción de los fideicomisos. Después de lanzar el amago, reculó y llamó a un diálogo con “respeto y cariño” entre poderes; esto, en el marco de uno de los eventos con los que se promueve para alcanzar la gubernatura de Puebla.

***

La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas anunció la revocación de la sanción impuesta a Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, de Francisco Álvarez Morphy Alarcón, conocido como El Rey de las Vacunas.

***

Como recordará, porque fue un escándalo, la empresa había sido inhabilitada en junio de 2020 para participar en contrataciones públicas durante 27 meses. Sin embargo, tras una decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la sanción fue anulada. Con esta resolución, la empresa puede retomar sus actividades y relaciones contractuales con entidades gubernamentales.

***

Hay que hacer notar que esta empresa despertó suspicacias porque apenas tenía un año de haberse creado en 2017 cuando el gobierno le entregó por adjudicación directa (sin licitaciones de por medio) 17 contratos por un monto de más de mil 144 millones de pesos, principalmente para surtir vacunas. Y luego, fue castigada directamente por las intrigas de Hugo López-Gatell Ramírez, hoy un simple político que busca gobernar la Ciudad de México a pesar del desprecio popular que despierta por su mala gestión de la pandemia.

***

Con el reciente ascenso de Delfina Gómez y la 4T al gobierno estatal, los habitantes de Toluca esperan medidas más estrictas en defensa de los ciudadanos afectados por estafas inmobiliarias. Empresas como Palmas Inmobiliaria e Integra Real Estate son señaladas en redes sociales por supuestas estafas a familias que invirtieron en desarrollos como San Patricio, Bellezian y Acantto.

***

Las acusaciones no solo se han manifestado en línea, sino también a través de lonas públicas donde se señala a los desarrolladores de no pagar y no cumplir con sus compromisos. Uno de los nombres que ha salido a la luz es el de Jorge Alfaro Sánchez, ex-secretario de Desarrollo Económico en los 80 y vinculado con el exembajador Juan José Guerra Abud durante la administración de Peña Nieto.