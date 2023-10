A la sombra | Claudia Sheinbaum

Desde la nueva dirigencia de la 4T, ahora encabezada por Claudia Sheinbaum, se envió a la señal a todos los aspirantes a un cargo de elección popular por ese partido a suspender cualquier acto con fines de proselitismo mientras se atiende la crisis que dejó el huracán “Otis” en Guerrero. Además, dicen que a varios se les invitó a participar en las labores de apoyo sin mostrar imágenes en las redes sociales para evitar aprovecharse políticamente de la tragedia. A ver cuántos de los múltiples interesados en las gubernaturas se suman sin caer en la tentación de hacer campaña.





Que si hay aspirantes en los procesos internos de Morena que buscan romper en caso de no quedar como candidatos, quizás deberían pensarlo dos veces. Desde el inicio de los procesos, la dirigencia nacional ha dado varias señales de cero tolerancia hacia cualquier interno de división o ruptura en el movimiento. No obstante, las consecuencias son todavía más contundentes. Quien se vaya no solo será visto con desdén por parte de la militancia, sino que sufrirá un destino peor: el olvido político. ¿O será que alguien se acuerda de Ricardo Mejía?

Dicen que los diputados del Congreso de Nuevo León, donde el PRI y el PAN son mayoría, estuvieron varios días evaluando la ruta que tomarían para aprobar la licencia del gobernador Samuel García y aprovechar para quitárselo de encima. La maniobra parece haberles salido como lo planearon con la designación de un nuevo gobernador que, en próximas horas, sustituirá al emecista en el encargo. Cabe señalar que, muy probablemente, le sea imposible volver al Ejecutivo estatal luego de los seis meses que pretende ausentarse para competir en la elección presidencial.

En una serie de publicaciones en sus redes, García no sólo rechazó cualquier posibilidad de ceder su gobierno al PRIAN, sino que también lanzó críticas directas al gobernador interino, Arturo Salinas, a quien despectivamente apoda "la manzanita". Esta ofensiva digital se ha convertido en una característica distintiva de la administración de García, quien no ha dudado en utilizar términos como "hambreados" y "ternuritas" para referirse a sus opositores. La designación de Salinas como gobernador interino, tras solicitar licencia a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, ha sido un golpe fuerte para García y el MC, quien había propuesto al secretario de Gobierno, Javier Navarro, para el cargo.

La lucha contra la corrupción ha sido una de las banderas principales del gobierno morenista de Alfonso Durazo en Sonora. Sin embargo, parece que aún hay áreas grises que requieren atención y transparencia. Un ejemplo claro es la contratación de servicios de limpieza en dependencias gubernamentales. A pesar de la existencia de un Contrato Marco que regula estos servicios, el ISSSTE de Sonora ha contratado a la firma BL Diseño y Mantenimiento Empresarial, una empresa que sorprendentemente no figura en la lista de proveedores autorizados bajo este acuerdo.

Lo que resulta aún más preocupante, según los enterados, es que figuras clave como el Director de Servicios de la Secretaría de Salud, Manuel Candelas; el Secretario de Salud en el Estado, Luis Alomia; y el Coordinador General de Administración y Finanzas de la Secretaría, Eduardo Berumen, están al tanto de esta situación y, hasta el momento, no han tomado medidas al respecto. Esta situación pone en tela de juicio la efectividad y el compromiso de la administración actual en su lucha contra la corrupción y el influyentismo.