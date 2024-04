A la sombra / Claudia Sheinbaum

Uno de los temas centrales del debate del domingo será infraestructura y desarrollo. Se supone que la infraestructura no tiene color, pero se está poniendo bien guinda en Acapulco. A finales de febrero, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mediante la dirección general de desarrollo ferroviario, solicitó fondos para proyectos de Teleférico y Maribús, contemplados desde hace tiempo pero ahora con una posibilidad real de ejecución tras la solicitud de recursos federales para los estudios necesarios. Además de Acapulco de Juárez, se contempla Coyuca de Benítez y San Marcos, dentro de este ambicioso plan. Se anticipa que uno de los focos de doña Claudia Sheinbaum será la implementación de cablebuses y trolebuses a lo largo del país. Este punto probablemente será destacado en el debate del domingo.

A la sombra…

Por cierto, la candidata presidencial de Morena presentó en un evento del Consejo de las Américas Ciudad de México lo que sería a grandes rasgos su política energética. Destaca por supuesto el hecho de que parte central de esta política es Pemex, hoy bajo el manto de poderes de Octavio Romero, así como dar continuidad al saneamiento de sus finanzas. En lo que va del actual sexenio, la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) se redujo casi 18 por ciento gracias a las transferencias del gobierno federal. La candidata dejó entrever que de llegar a la Presidencia continuará el apoyo dado que se vienen importantes refinanciamientos de deuda para la petrolera. Además, se planea enfilarla hacia la generación de energías limpias, pero para eso falta mucho pues el mercado sigue y seguirá demandando combustibles fósiles durante las próximas décadas.

***

Nos cuentan que la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, se puso nerviosa durante el primer debate, por el reloj, las preguntas, las cámaras y los mirones que tenía enfrente. Además, se arrepiente de no haber sido más agresiva, aunque sus asesores le siguen pidiendo que guarde la calma y no trate de protagonizar un pleito callejero en un asunto que involucra a todo el país. Que el objetivo de la señora de Hidalgo es presentar más asuntos incómodos para Sheinbaum y el Presidente, eso sí, sin ser grosera, y puras verdades. Ahhh, y que en el INE se andan peleando los de Morena porque no quieren que se incluyan preguntas o respuestas en donde se involucre a la presente administración. Es decir, que el habitante de Palacio Nacional no quiere que lo critiquen durante el enfrentamiento verbal, si es que llega a darse.

***

En el municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, en Quintana Roo, iniciaron obras en conjunto con la empresa Aguakán para la renovación de la red de agua potable y drenaje sanitario. Los mencionados trabajos comprenden unos dos mil metros de tubería de PVC para mejorar la eficiencia en la distribución del servicio, el abastecimiento y reducir las pérdidas por fugas; esto previo a las labores de repavimentación programadas como parte del primer paquete de obras del Programa de Inversión Anual 2024.

***

Cuentan que, por las gestiones de algunos en la cúpula del Revolucionario Institucional, Oscar Manuel Herrejón, detenido el fin de semana por su presunta participación en el delito de violación en contra de la víctima de iniciales A.D.P.R, se pudo librar de permanecer recluido según lo había determinado el juez que giró la orden de aprehensión 000142/2024, con número especializado 001007/2024. Lo anterior a pesar de que en el Poder Judicial existían pruebas como un Informe Especializado en Género, una Opinión Técnica Experta en Psicología y tres testimoniales que apuntaban a que se le dictaría prisión preventiva como medida cautelar.