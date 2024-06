A la sombra / Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de México, acordó con el Presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, que el paquete de 20 reformas enviado por este último al Congreso federal el pasado 5 de febrero, se someta a un amplio proceso de discusión. "Que se haga una discusión muy amplia en todo el país, que, por ejemplo, en el caso de la reforma al Poder Judicial, no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda ser la Comisión Permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros, magistrados, y obviamente los trabajadores del Poder Judicial", dijo Sheinbaum. Pero no diluyó los miedos de los mercados.

A la sombra…

El tipo de cambio rebasó los 18.50 pesos por dólar luego del anuncio de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sobre la continuación de la reforma al Poder Judicial en los próximos meses. Cerca de las 17:15 horas, la moneda nacional cotizó hasta en 18.54 pesos por billete verde, una depreciación de casi 1.20 por ciento frente a la sesión previa. Durante una conferencia de prensa, tras una reunión con el presidente López Obrador, Sheinbaum aseguró que, aunque se prevé llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, habrá un parlamento abierto y se escucharán las preocupaciones de los trabajadores del organismo. Además, descartó una mayor volatilidad en el tipo de cambio y afirmó que las finanzas públicas están sanas.

***

Francisco Aristeguieta, Jefe de Grupo de Banca Internacional de The Bank of Nova Scotia, dijo que siguen siendo el único jugador canadiense en México a gran escala, siendo el quinto banco más grande, con 10 mil empleados, 3.4 millones de clientes, 586 sucursales a nivel nacional, desplegado en todos los negocios y segmentos. El directivo de Scotiabank dijo que México juega un papel muy importante en los próximos años, por el nearshoring y China. “Veremos a México, como hemos visto en los últimos cinco años, subir en esa cadena de valor, lo que significa una mayor transferencia de tecnología, mejor educación y, en última instancia, habrá un dividendo en términos de poder adquisitivo para la mayoría de la población que no hemos visto en décadas. Y estamos apostando por eso”.

***

Ven con mucho optimismo al país desde Canadá. “Así que estamos apostando por los flujos que estamos viendo llegar al país, que se espera que estén entre 35 mil millones y 60 mil millones de dólares de inversión extranjera directa que llegarán a México como resultado de la relocalización en los próximos cinco años. Se crearán más de 1.1 millones de empleos asociados a eso. Y como resultado de eso, se necesitará construir mucha infraestructura. Así que, al ver la posición de Scotiabank dentro de ese triángulo, en el orden de preferencia que mencioné, Canadá, EU, México, estamos en posición de ganar una participación desproporcionada de esos flujos en comparación con nuestros competidores en Canadá”.

***

Cuentan que en el PAN de la Ciudad de México alistan una reorganización para tratar de reconstruirse con miras al 2027. Específicamente, el excandidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, estaría buscando la titularidad del partido en sustitución de Andrés Atayde; la estrategia sería impulsar además a cuadros con buena aceptación entre los capitalinos como la aliancista Alessandra Rojo de la Vega, que ganó en la Cuauhtémoc, al diputado Jorge Triana o al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, para tratar de recuperar espacios en los próximos comicios.

***

Hablando de la capital, la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, parece que iniciará con el pie derecho ya que activistas como el colectivo Madres Buscadoras de Sonora se han sumado a su proyecto político, pues dijeron coincidir con su trabajo en favor de las mujeres y los niños. “Tienes todo mi cariño y mi apoyo”, declaró la activista Ceci Flores en una declaración para Rojo de la Vega, quien se comprometió a colaborar con la buscadora implementando estrategias y haciendo propuestas en la capital para la búsqueda de personas y garantizar los derechos de las mujeres.