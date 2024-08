A la sombra / Claudia Sheinbaum

“Lo que quisieran es que hubiera un deslinde, que marcara diferencia, que lo critique. No lo voy a hacer”, dijo frente a cientos de sus simpatizantes en el Teatro Metropolitan la presidenta electa Claudia Sheinbaum. “Nunca. Porque para mí ha sido, es y será un honor estar con Obrador. Pero además, como he insistido, nos toca construir, desde los cimientos y la base que ha puesto el Presidente, el segundo piso de la Cuarta Transformación”. ¿Así o más claro?

A la sombra…

La reciente acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz, contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en torno a la supuesta falta de cooperación en la investigación de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, evidencia una preocupante brecha en la colaboración binacional en materia de justicia.

***

Mientras la FGR alega que las autoridades estadounidenses han retenido información crucial relacionada con el vuelo ilegal y la posterior aprehensión, la narrativa de traición a la patria que plantea la Fiscalía parece más una táctica de distracción que un esfuerzo genuino por esclarecer los hechos. La falta de transparencia en ambos lados solo contribuye a alimentar la desconfianza pública y a entorpecer la lucha contra el crimen organizado, dejando en duda el verdadero compromiso de las autoridades mexicanas y estadounidenses en la búsqueda de justicia. Que suena a política, venganzas y golpes al gobierno saliente.

***

La Fiscalía de la Ciudad de México entró en disputa con otra fiscalía estatal. Como ya ocurrió en el pasado con la de Morelos, la institución que encabeza Ulises Lara se enfrentó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, de Abelardo Valenzuela Holguín, para evitar la aprehensión del exgobernador Javier Corral, ahora cercano colaborador de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. La disputa entre Corral Jurado y la actual administración chihuahuense de Maru Campos no es nueva, incluso se habla de una alianza entre la panista y el exmandatario priista César Duarte para tratar de evitar que Corral llegue a una oficina anticorrupción que se instalaría en el siguiente sexenio.

***

Que en el sector fintech predomina la percepción de que ciertos equipos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jesús de la Fuente, podrían estar tomando posturas que obstaculizan y encarecen la digitalización, todo bajo el pretexto de prevenir riesgos tecnológicos y de ciberseguridad. Ya son varios mecanismos y modelos probados a nivel mundial que están presentando grandes retrasos por los largos procesos de negociación con el regulador.

***

¿Será que el discurso proinnovación y protecnología no permea más allá de las oficinas de los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O? Ojalá el legado de esta administración de la CNBV no quede marcado por unos cuantos funcionarios que insisten en no permitir que más personas tengan acceso a un producto financiero, haciendo de la institución un lastre para la digitalización del sector.

***

Ante la advertencia de la Organización Mundial de Salud por el incremento en hasta 160 por ciento los casos de la viruela del mono, la Secretaría de Salud de Jorge Alcocer comenzó a ser blanco de críticas ciudadanas por su inacción, lo que llevó a que la dependencia publicara una serie de recomendaciones para evitar contagios. De momento, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en México ha detectado 212 casos probables a lo largo de once entidades federativas, lo que comienza a generar preocupación entre la población que quedó con un sentimiento de desconfianza en los responsables del manejo de la pandemia derivada del Covid-19.