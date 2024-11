A la sombra / Claudia Sheinbaum

“Ayer estaba leyendo algunos temas en redes de la comentocracia, y ahora resulta que, desde Palenque, López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras: quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la Transformación”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se notaba molesta en su mañanera.

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez ha decidido unirse a la bancada de Morena, reiterando su cambio de lealtad. Su incorporación fue anunciada por el coordinador Adán Augusto López tras la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Ahora son 87 los senadores que respaldan al partido oficialista.

***

Por cierto, el gobierno de México intentó minimizar la crítica tras las declaraciones del embajador Ken Salazar sobre la insuficiencia de su estrategia de seguridad durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. La reacción inmediata fue enviar una nota diplomática de protesta, sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos reafirmó su postura, respaldando lo dicho por Salazar y subrayando que aún queda mucho por hacer en materia de seguridad. El vocero Vedan Patel insistió en que la cooperación bilateral sigue siendo una prioridad para Washington, especialmente en un contexto donde los ciudadanos de ambos países continúan enfrentando riesgos significativos.

***

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también lanzó una crítica directa a la estrategia de seguridad de la administración de Andrés Manuel López Obrador, conocida como "abrazos no balazos". Según Ramón Castro Castro, presidente de la CEM, esta política no arrojó los resultados esperados y el diálogo solicitado por la Iglesia en reiteradas ocasiones fue desatendido. La postura del Episcopado se alinea con la crítica formulada por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien igualmente subrayó que la estrategia de seguridad del sexenio pasado no logró hacer de México un país más seguro.

***

Después de una jornada violenta, en Querétaro intentarán retomar las acciones para la pacificación y dar un impulso a las actividades culturales, de ahí que en la capital se abrirán las puertas del Museo, Galería y Residencia de Arte M108, donde se expondrán

obras que van del surrealismo de Leonora Carrington y el papá del Doktor Lakra, Francisco Toledo, el arte abstracto de Manuel Felguerez hasta el realismo fantástico de Sergio Hernández.

***

Para la inauguración, el mencionado espacio cultural reunió ya al primer cuadro de la administración queretana, tales como el gobernador Mauricio Kuri; los presidentes municipales de Querétaro, Felipe Fernando Macías; de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, y del Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán; además de a la secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain; la titular de la Secretaría de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado y el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete.

***

La noticia de que en la Ciudad de México habrá licencia permanente puso felices a algunos y preocupó a otros más. A detalle, organizaciones de ciclistas se pusieron a juntar firmas para presentar un amparo contra la medida que echó ya andar la administración de Clara Brugada, misma que pretende una recaudación de hasta mil 500 millones de pesos para la ciudad. Además de suspender el permiso permanente, los colectivos pretenden que se emita un lineamiento que haga obligatorios los exámenes de conducir no sólo para los que obtendrán la licencia por primera vez, sino para quienes realicen el trámite de renovación.