A la sombra / Claudia Sheinbaum

Que le calló la boca a los lectores de noticias de la tele y el radio en México, analistas de periódicos que no hablan inglés, quienes aseguraban que a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le harían el feo en Brasil. Resulta que sí se reunió con Joe Biden y también con Xi Jinping, la saludó efusivo Macron y Trudeau habló de negocios con ella, fue muy apapachada por Lula y otros líderes. Con el saliente Biden, el diálogo se centró en migración, seguridad y economía, pilares de la cooperación entre ambos países. En su reunión con Xi Jinping, la atención giró hacia el fortalecimiento de los lazos económicos y la colaboración estratégica. Estas reuniones, en un escenario multilateral como el G20, no solo refuerzan el papel de México en la diplomacia global, sino que dan cuenta de que la mandataria no quiere repetir los errores de su antecesor.

A la sombra…

“Para el año fiscal 2025, la Administración Biden ha solicitado 109.7 millones de dólares para México, destinados principalmente a combatir el tráfico de drogas y fortalecer el estado de derecho, mejorar la gestión de fronteras y la migración, y avanzar en objetivos ambientales", dice el documento titulado U.S. Foreign Assistance to Latin America and the Caribbean: FY2025 Appropriations, publicado por el Congressional Research Service el 15 de noviembre de 2024.

***

El informe detalla la solicitud de dos mil 200 millones de dólares en asistencia por parte del gobierno de Estados Unidos para América Latina y el Caribe en el año fiscal 2025. Esta cifra es un aumento del 7.9 por ciento con respecto al presupuesto estimado para 2023. Estados Unidos sigue viendo a México como un socio clave para combatir el tráfico de opioides. En contraste, Colombia sigue siendo uno de los principales receptores de ayuda en la región, con una asignación propuesta de 413.3 millones de dólares. Este apoyo está orientado a la lucha contra el narcotráfico, el apoyo a la implementación del acuerdo de paz de 2016 y la integración de migrantes venezolanos.

***

Joseph Mills, el Chief Executive Officer interino de Talos Energy, cree que el nuevo director no va a cambiar mucho la estrategia de la empresa. “Tenemos México, con un gran descubrimiento en Zama; llevamos 7 años en ello y aún no hemos tomado la decisión final de inversión, lo que genera mucha frustración, como pueden imaginar, ya que es un activo de clase mundial, pero hoy no se nos reconoce por ello. Definitivamente hemos pisado algunas minas en ese proceso, y parte del rol del nuevo CEO será ayudarnos a evitar esos obstáculos al considerar proyectos internacionales”, dijo ante inversionistas con claro malestar.

***

El Congreso de Nuevo León presentó una estrategia enfocada en suavizar la crisis de movilidad y fortalecer la economía: priorizar la adquisición de dos mil autobuses urbanos de proveedores nacionales. La propuesta, impulsada por la diputada Grecia Benavides y respaldada por la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), sugiere que el gobierno estatal aproveche la infraestructura y experiencia de la industria automotriz pesada en México, en lugar de recurrir a importaciones.

***

Cuentan que varios funcionarios en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum tienen los días contados en la administración federal, sobre todo los que no deben su lealtad directamente a ella, sino al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior, porque los dirigentes morenistas habrían acordado dar un plazo para que el equipo lopezobradorista continuara con algunas encomiendas, pero a más tardar en 24 meses de iniciado el actual sexenio tendrían que dar paso a perfiles más afines a la primera mujer jefa del Ejecutivo.