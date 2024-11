A la sombra / Claudia Sheinbaum

“Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes”, le respondió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la amenaza de 25 por ciento de impuestos que Donald Trump dice que cargará a las mercancías que entren por México y Canadá a su país.

Claudia Sheinbaum llamó a la calma en medio de tensiones económicas y políticas, particularmente frente a los movimientos de mercados que suelen reaccionar de forma intempestiva ante escenarios complejos, como Trump. "Calma, estamos trabajando conjuntamente y vamos a establecer un diálogo", afirmó, subrayando la fortaleza de un México unido. "Hay gobierno, hay pueblo, estamos unidos los mexicanos frente a esta… Habrá otras cosas en que tengamos diferencias, y qué bueno, porque somos una democracia, pero hay temas en donde hay unidad", enfatizó. Sheinbaum también adelantó que el diálogo con el expresidente Trump y su equipo será parte de esta estrategia de estabilidad, pidiendo enfrentar las circunstancias con prudencia: "Entonces, vamos tomando las cosas con calma".

Pero los mercados no tomaron las palabras de Trump con calma, ni la respuesta de la Presidenta de México tranquilizó a los dueños del capital. La caída del peso mexicano a niveles no vistos desde 2022, sumada al retroceso del índice S&P/BMV IPC y las fuertes pérdidas de empresas clave como Cemex, Banorte e Industrias Peñoles, refleja un nerviosismo generalizado ante la posibilidad de que el proteccionismo estadounidense desate una espiral inflacionaria y un choque en el empleo regional. Falta de crédito, auguran algunos analistas, y nulo crecimiento económico en esta nación. Incluso el WSJ habló del fracaso del nearshoring.

“Nuestra percepción es que la economía mexicana enfrentará riesgos crecientes en los próximos cuatro años, como resultado de los efectos adversos producidos por la implementación de las políticas de Trump en materia comercial, inmigración y seguridad nacional”, subrayó Moody’s Analytics. Bajo este escenario de debilidad económica, el área de análisis de la agencia crediticia estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá solamente 0.6 por ciento en 2025.

“Nuestro segundo mayor país de importación es México, lo que da una idea de dónde estamos trayendo nuestros productos. En el espacio de electrónica de consumo, casi todo es importado; hay muy pocos productos que no lo sean”, dijo ante analistas Corie Barry, el CEO de Best Buy. “Históricamente, este tipo de situaciones tienden a resultar en costos compartidos. En cierta medida, los proveedores asumen algunos costos, Best Buy asume otros, pero, por supuesto, el cliente termina absorbiendo una parte de los costos de los aranceles. Ya hemos visto esto antes. Y para nosotros, esa es la parte más difícil, ya que se trata de bienes que las personas necesitan y precios más altos no son de ayuda”.

“Sobre México, no revelamos el porcentaje específico de productos que obtenemos de allí. Así que me abstendré de responder a esa pregunta”, respondió Enrique Lores, Presidente y CEO de HP ayer, cuando el tema favorito de los analistas fue la exposición a México de su negocio.

“En cuanto a los aranceles, diría que ahora tenemos un poco más de información, aunque aún desconocemos el momento exacto y probablemente las categorías que se verán afectadas. Todavía hay mucho por aprender al respecto. Pero, como mencionaste, ya hemos navegado por esta situación de manera efectiva en 2018 y 2019”, dijo a analistas Navdeep Gupta, Jefe de Finanzas de DICK'S Sporting Goods. “Tenemos una asociación muy sólida con nuestros proveedores de marcas nacionales. A medida que se obtenga más información, continuaremos manejando esta situación en estrecha colaboración con ellos. En general, si miramos cómo gestionamos esto en 2018 y 2019, ese será el modelo que seguiremos nuevamente a medida que se conozcan más detalles”.