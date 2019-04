A la sombra | Claudia Sheinbaum

Foto: Alejandro Oyervides

“Entonces, tenemos las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. Sólo para que tengan una idea, Central Park tiene 54 hectáreas y aquí estamos hablando de casi 800 hectáreas, es decir, no tiene ninguna comparación. Es el espacio natural y cultural más grande que cualquier ciudad haya soñado en el mundo”, dijo CLAUDIA SHEINBAUM, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante la mañanera.

***

Más tarde, Claudia Sheinbaum ajustó en Twitter: “Disculpen ustedes, me emocioné con la noticia del proyecto Chapultepec; corrijo: Central Park mide, según diversas fuentes, alrededor de 340 hectáreas y el bosque de Chapultepec, con sus cuatro secciones, tendrá cerca de 800 hectáreas”. De todas formas es más grande que ese emblemático espacio de Nueva York con el que muchos chilangos sueñan como el paraíso terrenal que alguna vez imaginaron a través de las películas de Hollywood, es decir, la otra conquista cultural.

***

Hablando de correcciones y de rudos contra técnicos, ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, corrigió al equipo de Carlos Urzúa: “Yo respeté ese trabajo de los técnicos, de la Secretaría de Hacienda, porque estamos actuando con responsabilidad, con seriedad, sin embargo, yo considero, y a las pruebas me remito, y además vamos a poder aquí constatarlo, se está grabando lo que estoy diciendo. Yo creo que se quedaron cortos en la proyección, que vamos a crecer como se estima, en cuando menos dos por ciento este año, ese es mi pronóstico, dos por ciento, y el año próximo vamos a crecer ya tres por ciento”.

***

"El sector empresarial del país está preocupado. Si la economía no crece no sabemos si va a haber inversión. Estamos a tiempo de darle la vuelta a una crisis que no deberíamos tener", advirtió ayer el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga. Muchos hombres de negocios alzaron las cejas sorprendidos, no por lo que dijo Azcárraga, sino porque se preguntaban si todavía existían los del consejo que al final no sirvió para nada. ¿También van a salir a decir algo los que eran de Pro- México?

***

Dicen los que saben que en el equipo de Andrés Manuel López Obrador están tranquilos con los pataleos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ya se los esperaban y saben que continuarán. Es lo mismo de siempre, cierran calles, bloquean labores y fastidian a los capitalinos para ocupar las primeras planas de los diarios que no tienen mucha información que publicar. El punto es que desde el gobierno no cederán y los ajustes propuestos por los maestros no van a pasar. “Si alguien quiere pasarse de la raya, si piensan que se puede manipular a la gente, que se engaña a la gente, están muy equivocados”, le mandó a decir el mandatario a los líderes ayer, por si no lo escucharon en la mañanera de este lunes.