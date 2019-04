A la sombra | Claudia Sheinbaum

Foto: Alejandro Oyervides

Que la jefa de gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, anda muy preocupada por los policías de esta ciudad, pues dicen los que saben que muchos andan todavía aplicando extorsiones en las calles para conseguir el dinero que supuestamente deben entregar a los altos mandos para que los dejen trabajar, usar patrullas y recibir armas en algunos casos. Algunos oficiales no saben cómo leer el mensaje, unos creen que tiene razón Sheinbaum y la apoyarán, otros piensan que si no le entran, se las van a cobrar a ellos con intereses. “Se los digo a ustedes y que lo escuche toda la tropa, aquí ya no se reciben cuotas. La Jefa de Gobierno tiene un solo ingreso, que es el ingreso quincenal que recibe como cualquier trabajadora del gobierno de la ciudad”, les soltó directo. Y siguen reflexionando en ello.

***

La Cruz Roja, que encabeza el suizo Peter Maurer, generó mucho ruido la semana pasada en medios internacionales al anunciar la suspensión de actividades en Afganistán después de que los talibanes advirtieron una prohibición contra el grupo humanitario y la Organización Mundial de la Salud. *** Resulta sorprendente por ello saber que, este fin de semana, la Cruz Roja amenazó con dejar de operar en Salamanca, Guanajuato, por cuestiones de seguridad. El estado que gobierna Diego Sinhue Rodríguez Vallejo volvió a ser noticia por la violencia que ahí se respira. La organización internacional, que en México es muy reconocida por sus colectas y actos sociales, se negaba a ofrecer servicios médicos, menos a atender urgencias con sus ambulancias.

***

El silencio de los de Fernando Suinaga Cárdenas, hasta el cierre de esta edición, incluso era notorio en la página de internet de la Cruz Roja. Nada de información al respecto. Ni qué agregar de la estrategia de comunicación de los de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, todo lo que circulaba al respecto de esta situación de emergencia como la que se vive en Afganistán eran unos párrafos en Facebook de la delegación Salamanca. “Pedimos a toda la ciudadanía comprensión, todos los que somos voluntarios en esta noble institución, creemos en su misión llena de un espíritu humanitario que nos guía, pero en este momento debemos cuidar nuestra integridad, también nosotros somos padres, hijos, hermanos”.

***

Ayer por la tarde se controló la crisis. La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz y José María Rostro Fernández, presidente del patronato de la Cruz Roja en Salamanca, acordaron la reactivación inmediata del servicio. En eso quedó y los medios internacionales, al menos hasta el cierre de esta edición, no nos compararon con zonas de guerra.

***

Hablando de nuevos escándalos o de problemas “inexistentes”. “La discriminación o pedir a los jóvenes competencias técnicas cuando la finalidad es que las adquieran ahí, así como reemplazar a trabajadores por aprendices o pedir una parte de su beca son acciones que no serán toleradas”, advirtió la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. Señaló además que el programa crece de manera significativa y a menos de 100 días de haber iniciado lleva casi 350 mil ninis reclutados.