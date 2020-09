Foto: Alejandro Oyervides

“Yo no voy a entrar en contradicción con el gobierno de México”, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, a The New York Times. El texto publicado este fin de semana, firmado por Natalie Kitroeff, dice que la distancia —física y políticaque ponga entre ella y el hombre más poderoso de México, definirá su legado. “Su futuro político y el destino de millones de personas que viven en la quinta ciudad más grande del mundo”. En resumen, el Times dice que López Obrador minimizó la pandemia, pero que Sheinbaum está haciendo muy bien su trabajo y no ha roto con su protector. Las lecturas son de varios tonos, pero el que queda mal parado es Marcelo Ebrard, nos cuentan.

***

“Yo no voy a permitir que esto sea un conflicto político”, dijo Sheinbaum, de 58 años, a The New York Times. El diario estadounidense sugiere que si se aleja demasiado, por su postura ante la pandemia, corre el riesgo de perder el apoyo de López Obrador, quien “se dice” la está considerando como la próxima candidata presidencial de su partido.

***

Nos cuentan que, a pesar de la desaparición de la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, las inversiones en el sector continúan, porque se trata de proyectos de largo plazo que mantienen su confianza en el país, como lo había avizorado Francisco Quiroga, último funcionario que se desempeñó en ese cargo.

***

Lo cierto es que hay mucha presión, sobre todo en Guerrero, donde ya se adelanta el cierre de minas y el despido de trabajadores, por la falta de apoyos y acuerdos. Además, se espera que después de la pérdida económica combinada de la industria minera de casi cuatro mil 800 millones de dólares, por la baja en la producción y en las exportaciones durante los dos meses que se mantuvieron cerradas las minas (abril y mayo), el cierre del año podría esperarse gris.

***

Precisamente fue Quiroga quien impulsó que la minería fuera declarada sector esencial en la estrategia sanitaria, para que pudiera reactivarse a partir de junio pasado. Ojalá que estos esfuerzos no se pierdan, dicen los que saben. Porque el escenario de la minería en este país parece que está a punto de generar varios escándalos y golpes a gobiernos alejados de la capital, en donde parece no se toman en serio la crisis que se puede detonar. Además, parece que ya no hay responsable del tema. ¿O le preguntarán a Napoleón Gómez Urrutia qué hacer? Es pregunta.

***

Que a diferencia de otros ejercicios promovidos desde la más alta esfera del Movimiento de Regeneración Nacional, la consulta pública que realizó apenas hace unos días el titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Néstor Núñez, alcanzó un alto grado de participación ciudadana.

***

En específico, el morenista convocó a sus gobernados a decidir mediante votación electrónica la construcción de áreas caninas en el Parque España y en el Jardín “Médicos por la Paz”, un sondeo que, aunque usted no lo crea, superó el 10 por ciento del padrón total de la demarcación.