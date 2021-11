A la sombra | Claudia Sheinbaum 

Dicen que en Palacio Nacional no gustó del todo la aparición de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la portada del semanario del diario español El País, al que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha tachado de pertenecer a los medios adversarios. En específico, el jefe del Ejecutivo señaló en el pasado que dicha publicación había participado de una “guerra sucia” en su contra, por lo que vieron la publicidad de la mandataria capitalina como una especie de fraternización con el enemigo.





***





Primero, porque está encargado del combate del Covid. “Pero otra razón fue también para reconocerle por su trabajo y por la forma en que ha resistido todos los embates, porque cuidado que lo han atacado, ahí va en los primeros lugares”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para justificar por qué invitó a Hugo López Gatell a Washington, y no al doctor Alcocer.





***





Sobre la supuesta salida del secretario de Salud, el mandatario dijo: “Pues fue un rumor. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. No creo yo que haya habido un secretario de Salud así, quizá antes, pero que yo recuerde no. Premio Nacional de Ciencias, pero, sobre todo, una gente muy humana, honesto. Imagínense, cómo lo vamos a cambiar”.





***





Pero también dejó entrever que premió al subsecretario Hugo López Gatell por las críticas que ha aguantado y para hacer enojar a los que reprueban su actuar: “Lo invité por eso también, porque les produce mucho enojo a los reaccionarios, a los del bloque conservador y a veces hay que no olvidar el sentido del humor, hay que estar alegre, sin burlarse, nada más es: tengan para que aprendan, pero suave, con cuidado, no testerearlos mucho”.





***





Los 200 delegados de las 42 empresas que asistieron como parte de la delegación quintanarroense al Tianguis Turístico aseguraron que los resultados para las compañías que operan en el Caribe mexicano fueron positivos.





***





Que entre los ejemplos de los acuerdos logrados, se confirmó la ruta Cancún-Bogotá con VivaAerobus a partir del 16 de diciembre; los touroperadores de España y Estados Unidos comprometieron ocupaciones aéreas de más de 80 por ciento y se consiguió afianzar que las reservaciones en los hoteles sean superiores al 90 por ciento durante la temporada de fin de año.





***





Por cierto, nos informan desde ese estado que la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, se oponen al trazo del Tren Maya y piden al presidente Andrés Manuel López Obrador y al director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, el cambio de planes. ¿Le harán caso a los empresarios de la zona? Dicen los que saben que es más fácil que los pinten como enemigos, que como pueblo bueno que se merece una consulta. ¿Será?