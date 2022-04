A la sombra | Claudia Sheinbaum

Los gritos de ¡presidenta, presidenta! Son el común denominador de los mítines que los alcaldes morenistas le organizan a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la capital del país. Con el pretexto de una rendición de cuentas a la ciudadanía, la mandataria ha aprovechado las plazas públicas para hablar sobre las bondades de la extinta Reforma Eléctrica que rechazaron los “traidores que votaron en favor de las empresas extranjeras” y sobre la “buena y honesta administración que hace el presidente López Obrador” en el país, a lo que los contingentes responden que “la cuarta transformación seguirá con usted de presidenta”.





***





“Miren, el Tren Maya no va a afectar ningún cenote, ningún río submarino, pero sí hay quienes han afectado cenotes y ríos submarinos, y los seudoambientalistas y artistas no protestan”, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y se fue contra un cómico mexicano y una empresa: “Les voy a poner una foto de Derbez inaugurando un hotel en Xcaret. Esa empresa turística, Xcaret, sí ha hecho trabajos de unir cenotes, de desviar ríos y vi una foto en donde quien inaugura uno de los hoteles de Xcaret es Derbez. ¿En qué quedamos? ¿Hay un doble rasero?”.





***





Dicen los que saben que en una de esas sí hay un doble rasero, porque no mencionó para nada los desarrollos de Vidanta, de su amigo Daniel Chávez, o de las obras que se relacionan con su nuera, allá por Tulum. “Entonces, basta de la hipocresía”, pidió el Presidente durante la mañanera, algo que muchos ciudadanos también le piden que tome en cuenta porque aunque no lo crea, lo observa todo el pueblo de México y muchas veces no asimilan las incongruencias.





***





Por cierto, un grupo de poderosos empresarios han sido informados de que desde Palacio Nacional quieren pedirles apoyo, principalmente para que no suban los precios ante la inflación, la falta de crecimiento económico, y la ausencia de una estrategia que responda por los asalariados que todos los días pierden poder adquisitivo. Muchos de ellos no están de acuerdo con esta visión, aunque tendrán que doblarse (como dice Trump) si no quieren ser blanco de López Obrador. Aunque algunos dicen que simplemente no pueden distorsionar la realidad en favor de alguien que los golpea todo el tiempo.





***





Por desconfianza en las autoridades, las denuncias por abusos a los derechos de migrantes apenas alcanzan el 1 por ciento en algunos estados de la República. Según el fundador de la Estancia del Migrante González y Martínez, Martín Martínez, tan sólo en Querétaro se identificaron en el último año al menos 70 abusos policiales contra migrantes.





***





Sin embargo, solo un caso fue reportado a la instancias competentes debido a que, en el pasado, hechos similares no se esclarecieron y, por el contrario, fueron los propios uniformados los que ejercieron violencia física, robaron sus pertenencias o quitaron los zapatos a los migrantes como forma de castigo.