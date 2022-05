A la sombra | Claudia Sheinbaum

“Algo no le gustó a Claudia Sheinbaum en esta tercera entrega, seguro tiene que ver con el tema de mantenimiento, y por eso ahora se dice engañada por la empresa que ella misma eligió y aprobó para el peritaje externo. Hasta el segundo informe eran expertos en análisis y certificación de fallas; y ahora resulta que descubrió un conflicto de interés. ¡Que conveniente para ella!”, dijo el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, un pensamiento que en las mesas de la Ciudad de México de esos restaurante donde se juntan los políticos se repetía discretamente. Más, tomando en cuenta cómo los voceros de la Ciudad de México para este tema se alteran en las entrevistas en las que tratan de sepultar el asunto.

A la sombra…

“La gente tiene derecho a conocer a detalle qué fue lo que ocasionó el desplome del viaducto elevado en la Línea 12 del Metro, se perdieron vidas, se fragmentaron familias, la jefa de Gobierno está obligada por Ley a dar a conocer ese Tercer Informe de DNV, no puede seguir manipulando la información a capricho y acomodarla a modo para no dañar su aspiración a la candidatura presidencial”, dijo Téllez. Es de oposición, pero dicen los que saben que deben tener los amloístas en su radar esta crisis que no dejarán de lado los del pueblo bueno muy fácilmente.

***

Los políticos de oposición y algunos ciudadanos observadores todavía no entienden por qué se rescindió el contrato a la empresa noruega DNV, por considerar su investigación sobre el accidente de la Línea 12 del Metro deficiente y tendencioso. ¿Qué no le gusta a los amloístas?

***

“Recordemos que 26 personas perdieron la vida por la negligencia y corrupción de Sheinbaum, de Morena, de Mario Delgado, de Florencia Serranía, y a un año de la tragedia no hay ningún responsable en la cárcel. Por ello, exigimos que se dé a conocer el informe completo que lleve al esclarecimiento de los hechos”, mencionó la senadora Kenia López Rabadán, también del PAN.

***

En el municipio de Aguascalientes, agrupaciones vecinales se organizan para interponer sendos recursos legales contra la empresa encargada del suministro de agua, Veolia, por su presunta responsabilidad en la distribución de agua contaminada del Río San Juan.

***

Las denuncias podrían alcanzar también a la actual candidata del PAN al gobierno estatal, Tere Jiménez, quien incluso propuso ya un plan de saneamiento para el cuerpo de agua; esto debido a que bajo su administración municipal se hicieron los convenios para que la controvertida compañía se mantuviera proporcionando el servicio.

***

La venta del 10% de Global Infra a uno de los principales empresarios de la industria petroquímica, parece un preludio de una próxima colocación de la constructora en la Bolsa de Valores.

***

El Grupo desarrollador liderado por Rafael Guzmán Cabeza de Vaca participa en gran parte de los proyectos emblema de México como el Tren Maya, el Hospital de Nutrición o el Data Center de Grupo Salinas en Querétaro. Actualmente tan solo tres FIBRAS abarcan el 58% del valor del sector en la BMV, por lo que la mencionada salida podría ser bien recibida por los inversionistas que buscan diversificar su portafolio.