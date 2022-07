A la sombra | Claudia Sheinbaum

"No vamos a permitir la entrada de estos grupos delictivos a la ciudad. Están la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la FGJ en coordinación con el gobierno de México, con la SSPC, la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional trabajando en conjunto y hasta ahora ha habido detenciones muy importantes", dijo Claudia Sheinbaum, refiriéndose a los 10 detenidos en Tlalpan, presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa. El punto es que se echan confeti entre ellos y no terminan de aceptar que “estos grupos”, los narcos de las crónicas del norte del país, ya están operando en toda la Ciudad de México desde hace muchos años. Miguel Ángel Mancera, hay que recordar, se molestaba cuando le preguntaban por los narcos en la capital, siempre los negó. No existían.

La cada vez más poderosa e incontrolable presencia del crimen en el estado Chihuahua, que gobierna Maru Campos, ha obligado a tomar medidas cada vez más extremas para atender el problema en su justa dimensión, tomando en cuenta la peligrosidad de las organizaciones que ahí operan. De ahí que, nos comentan, se están llevando a cabo en esas tierras pruebas para la aplicación de tecnología que facilite los trabajos de inteligencia y combate a la delincuencia, con la que se espera finalmente lograr la tan ansiada aprehensión de El Chueco, presunto asesino de los sacerdotes jesuitas.

La candidatura de Delfina Gómez en el Edomex es, dicen, prácticamente un hecho, pues la paridad en gubernaturas a la que están obligados los partidos políticos terminará dejándole el paso libre a la actual titular de la SEP.

Según las encuestas hasta ahora publicadas, la secretaria cuartotransformista sería la única mujer dentro de Morena con posibilidades de competir en ese estado, donde también se espera la postulación de una candidata por parte de la alianza Va por México. En Coahuila, donde igualmente se llevarán a cabo elecciones este año, los candidatos punteros son todos hombres.

Que la empresa Arendal, ligada a Antonio Juan Marcos Issa, encendió las alertas en Petróleos Mexicanos, que dirige Octavio Romero Oropeza, pues sospechan diversas anomalías. Nos cuentan que llegan muchos mensajes desde el campo EK-BALAM, ubicado a 95 kilómetros al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, comentarios de molestia y nerviosismo a causa de los supuestos incumplimientos que le estallarán a la firma norteña en las manos.

Fuentes de Pemex aseguran que están tratando de sorprender, manipular y engañar a José Manuel Cansino Hernández, gerente administrador del contrato, funcionario al que nos cuentan chamaquean con promesas y fechas ficticias. Incluso personas cercanas a Arendal señalan que un barco que se pretende traer del continente europeo está en abandono, es decir, en deplorables condiciones operativas, carece de permisos de navegación, categoría, de certificaciones internacionales para operar en condiciones de seguridad, falta de abanderamiento, registro, así como de permisos de importación.