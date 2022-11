Ni los propios funcionarios de la Ciudad de México, bajo el mando de Claudia Sheinbaum, saben qué hacer para controlar las rodadas de motociclistas como las que han tenido lugar esta semana pues, cada vez más frecuentemente, se puede ver a los participantes de dichas caravanas armados y con ganas de desafiar a la autoridad. Prueba de ello son las imágenes que han circulado en redes sociales en donde los conductores se ven portando armas de fuego cerca de policías capitalinos en funciones sin que puedan hacer nada para detenerlos.

***

Dicen los que saben que los encargados de la Selección Mexicana de Futbol están muy confiados con el desempeño del equipo en este Mundial, pero ojo, es parte de un proceso que tendrá que comenzar a dar resultados concretos hasta el 2026. Se trata de ser uno de los ocho mejores equipos del mundo después de la Copa que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. Eso, nos cuentan, se traduce en el quinto partido. Pero hasta la siguiente.

***

Nos aseguran que ahora sí es trabajo de largo plazo y sin escuchar a los críticos de sofá. Al interior de la Federación Mexicana de Futbol, que encabeza Yon de Luisa, incluso hablan de sparrings, al más puro estilo del boxeo, entrenan fuerte y con todo para los partidos que cuentan en el horizonte. Los juegos “moleros”, como se les conoce en el argot de la prensa deportiva, no les importan más allá de probar a jugadores jóvenes, los sparrings hoy, que tal vez en unos años defenderán la bandera nacional en la cancha. En este caso, las mediciones y ajustes van pensados en un rival de peso medio: Polonia, con un tal Lewandowski como villano. Esa es la prueba a medio camino.

***

Y esta, aunque no es columna de chismes, de vez en cuando aprovecha para susurrar algo que a muchos inquieta a la sombra de las pantallas de televisión y las cabezas parlantes. Resulta que el Chicharito estuvo involucrado en un escándalo con mujeres y se fue indignado y sin pedirle perdón al Tata. Se sentía tan necesario que solamente esperaba que se les bajara el coraje en la Selección y fuera llamado a meter goles.

***

Resulta que Gerardo Daniel Martino estuvo a punto de perdonarlo, pero una voz tranquila le recordó al entrenador de la Selección Nacional que corrían el riesgo de otra indisciplina del de Jalisco. ¿Qué tal si los dejaba mal parados ahora en Qatar 2022. Lo consideran buen jugador, soberbio y poco solidario, muy alzadito y muy reventado. Y mejor no lo llamaron, aunque hasta hace poco continuaba el delantero de la liga estadounidense con su campaña con medios amigos para ser incluido en los 11 titulares, presionaba. De que el Tata estuvo a punto de llamarlo, no hay duda. De que lo dejaron con su maleta en la puerta sintiéndose muy chingón, tampoco.

***

“Me refiero así para fines prácticos, para identificar que es el viejo reglamento, porque es el que vamos a abrogar, hago esa acotación, sí entiendo perfectamente que está vigente, no tengo autismo”, dijo hace unos días en sesión pública la magistrada Xóchilt Almendra Hernández. No conforme, en su última intervención habló de los judíos y provocó mucho malestar entre la comunidad. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia Administrativa ha incurrido en varios actos de discriminación en los últimos días, aunque parece no darse cuenta del peso de sus palabras.

***

Por cierto, en pocas semanas la 4T pondrá en juego el control que mantiene sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando se inicie el proceso para relevar a Rafael Anzures Uribe de la presidencia del órgano jurisdiccional. La apuesta, nos aseguran, es colocar en el codiciado cargo a un personaje cercano al presidente saliente, para perpetuar una línea de mando que viene desde Palacio Nacional, y que se transmite a través del abogado Rafael Anzures Ortiz; sí, hijo del magistrado principal.