A la sombra | Claudio X. González

“Me decían que iban a hacer una marcha, que… No, exageran, sólo que usen esa marcha, pero para defender a García Luna porque en una de esas ese es el propósito. Pero ¿qué le van a defender al INE, si ganaron, si ‘el INE no se toca’? A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca. Ya chole. Mejor que se quiten ya por completo la máscara y digan: Sí, García Luna es inocente, ya, y lo tenemos que defender porque es de nosotros”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la marcha que preparan organizaciones de la sociedad civil encabezadas por Claudio X. González, supuestamente en defensa de la democracia.

A la sombra…

En el análisis que hizo el INE, todavía de Lorenzo Córdova, sobre el llamado Plan B de reforma electoral dejó ver que defenderá hasta las últimas consecuencias la autonomía y el servicio profesional del instituto. De inicio, cuando el representante de Morena, Mario Llergo, propuso que la discusión de ese tema en el pleno se cancelara, los consejeros decidieron mejor ponerlo como el punto principal de la sesión de este miércoles.

***

Además, nos adelantan que los trabajadores de ese órgano, los propios consejeros, diversas organizaciones de la sociedad civil y hasta algunos partidos políticos alistan sendas controversias, quejas e impugnaciones ante distintas autoridades, entre ellas el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia.

***

Pero también, no pierda de vista el asunto, se habla de que muchos empleados están negociando su salida del INE con buenas liquidaciones y en buenos términos, pues consideran que con la salida de Córdova del instituto, las cosas tomarán un curso más difícil para los que se queden. La fecha fatal es el 4 de abril del 2023.

***

Inevitablemente, la industria mexicana se ha tenido que adaptar a la inercia mundial que obliga a reducir la contaminación y al aprovechamiento de los residuos. Por ejemplo, Cemex de Fernando González Olivieri lanzó esta misma semana “Regenera”, una filial con la que convertirá los residuos urbanos en energía limpia.

***

Específicamente, a través de esa marca la cementera recibirá, reciclará y procesará los desechos sólidos emanados de las construcciones o excavaciones de las metrópolis para darles una segunda vida y, con ello, contribuir en el mejoramiento del medio ambiente.

***

Que en el norte del país genera muchos cuestionamientos que Anthony McCarthy Sandland renunciara a su cargo de Consejero Independiente del Consejo de Administración de Grupo Famsa y al Comité de Planeación y Finanzas, por diferencias con el gobierno corporativo y la administración de la Compañía. El presidente de Altán Redes no ha explicado todavía qué fue lo que lo obligó a tomar esta decisión, pero los enterados dicen que esto puede ser un escándalo.