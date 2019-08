A la sombra | Claudio X. González Junior

Foto: Luis Calderón Guerra

Que el mensaje que lanzó el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en contra de CLAUDIO X. GONZÁLEZ JUNIOR hizo temblar a algunos de los personajes que lo rodean desde el sexenio pasado. “Siempre ha tenido diferencias con nosotros desde el tiempo de Salinas, porque el señor CLAUDIO X. GONZÁLEZ, -con todo respeto- su papá fue asesor de SALINAS y promotor de la política de privatizaciones. Entonces, le siguen, están inconformes, no quieren los cambios, no quieren la transformación; pero también están en su derecho, son conservadores”. Que al interior del gobierno esperan un golpe de regreso, desde Mexicanos Contra la Corrupción. Pero que ni les importa, consideran que la credibilidad que llegaron a tener, la siguen enterrando con la declaraciones del Junior.

***

Con muy buenos ojos recibió el sector privado la puesta en operación de la Ventanilla Única de Construcción del gobierno de la Ciudad de México, pues el sistema desarrollado por la Agencia Digital de Innovación Pública contribuirá a concluir hasta en dos meses trámites para permisos de edificación que en el pasado tenían una duración promedio de casi un año. La sugerencia ahora de los empresarios es aprovechar las bondades de la plataforma para acelerar procesos como la reubicación de los anuncios de publicidad exterior, un proceso que en promedio ha llevado más de cinco años.

***

Parece que el Consejo de la Judicatura Federal tendrá que poner la lupa una vez más al desempeño del juez Xl de distrito en materia civil Felipe Consuelo Soto por la emisión de un acta judicial para deponer a Guillermo Álvarez como director general de la Cooperativa Cruz Azul.

***

Nos detallan que en el caso de la cementera sólo puede removerse a un directivo si existe una impugnación de la Asamblea que lo nombró en el cargo, por lo que, aseguran, al no existir dicha queja el también conocido Billy Álvarez seguirá despachando como titular de la organización. Ayer, el farolazo hizo que muchos medios se fueran de boca. ¿Que quién es Felipe Consuelo? Revisen los archivos del caso Mexicana, una pequeña pista para entrar en sintonía con las teorías de la conspiración.

***

Hablando de medios de comunicación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los periodistas convencionales o tradicionales, tienen celos y sentimientos encontrados por el empuje de los que hacen periodismo a través de las plataformas tecnológicas. Dijo que hay un reacomodo en los medios mexicanos. Sobre el famoso columnista que acusó que algunos reporteros cobran hasta 200 mil pesos por pregunta en la mañanera, dicen los que saben que respondió con conocimiento del texto: “Lo más importante es estar bien, es estar bien con nuestra conciencia y pueden estar diciendo lo que sea. Además, si no hay pruebas, si no hay evidencias, si no es cierto, así como se decía antes de que la calumnia cuando no macha, tizna, así también ahora, se le revierte al que calumnia. Yo he visto cuando se dice una mentira y queda en evidencia”. Como dice otro columnista fifí: ¡Sopas!