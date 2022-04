A la sombra | Cuauhtémoc Blanco

Dicen los que saben que en Morelos las cosas se pusieron ardientes. Que el gobernador Cuauhtémoc Blanco ya pidió la renuncia de su secretario de Gobierno, Pablo Ojeda; y de su secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomasaz Merino, entre otros un día antes de que la Legislatura del Congreso del Estado de Morelos decida si procede o no el juicio político en su contra.

A la sombra…

Resulta que hubo un error monumental en sus cálculos y ellos consideraban que se necesitaban 14 votos para lograr su desafuero, la realidad de la que se enteraron la mañana de este jueves es que sólo se requieren de 10 votos para que se logre la procedencia, el caso es que los nervios están de punta en la Casa de Gobierno porque al parecer la operación política que intentaron hacer desde que la Fiscalía Anticorrupción del Estado los puso en la mira no tuvo el éxito esperado.

***

De hecho, las conversaciones que lograron hacer no tuvieron un final feliz. Todo este proceso está siendo observado con atención desde las oficinas del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que está a la espera de la resolución, ya hay al menos dos posibles candidatos para tomar la gubernatura, uno de ellos es Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Gobernación; y Margarita González Saravia Calderón, directora de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

***

Corre en las cámaras empresariales del sector de la construcción y de la energia el tema de recomendaciones entre sus agremiados sobre las mejores aseguradoras y afianzadoras para la industria mexicana, así como la misma recomendación para evitar el uso de aseguradoras extranjeras como Berkley, entre otras, pues resulta un verdadero calvario lograr que cumplan sus compromisos con los asegurados. Lo que nos dicen es que estas organizaciones están por girar invitaciones a las autoridades de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a cargo de Ricardo Ernesto Ochoa Rodriguez, para exponerles en los próximos días una serie de casos que son extremos.

***

Por cierto, ayer en la mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que respeta al expresidente Peña Nieto. “Pero ¿por qué le tengo consideración y respeto? Porque, a diferencia de Calderón, de Fox y de otros, no se metió en la elección”.

Aunque aclaró que no pactó nada con él. “Ningún acuerdo con Peña, nada absolutamente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, yo nada más tengo un amo, siempre sólo he tenido un amo: el pueblo de México”. Pero eso no lo podemos saber. Debemos confiar en su palabra.

***

Nos dicen que el tema principal que trataron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el presidente de la Junta de Coordinación Politica del Senado de la República, Ricardo Monreal, fue refrescar la agenda legislativa y acomodar algunas piezas.

***

Antes y después del.encuentro, el cual fue considerado como un auténtico diálogo entre poderes y en una franca colaboración, para impulsar políticas públicas y legislativas en beneficio del país, Monreal fue muy enfático en señalar que es momento es de reconciliación y de acuerdos.

***

Que ambos políticos cruzaron impresiones y coincidieron en que debe haber una reconciliación política de todos los actores. No escalar el encono y tender puentes de diálogo. Para Monreal Ávila, como para el tabasqueño Adán Augusto, lo importante es el país.

***

Por lo pronto el senador Monreal ya está esperando el proyecto presidencial de la Guardia Nacional o el de la Ley Electoral para entrarle con buen ánimo, fortaleza, respeto al trabajo legislativo para alcanzar el consenso tan deseado por el Ejecutivo. Que no hay nada debajo del agua, más bien entre los dos, Adán y Ricardo, hay comunicación.

***

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que dirige Arturo Reyes Sandoval, suman al menos dos meses sin resolver las inconformidades sobre la asignación de un contrato por 300 millones de pesos a Joad Limpieza y Servicios, a pesar que se apunta a incumplimientos desde que levantaron la mano en el proceso para adquirir el aseo de instalaciones. Desde que comenzó la polémica se hablaba de la participación de la Dirección de Recursos Materiales, por lo que de pronto, Noel Miranda Mendoza fue removido del área para poner al frente a Alfredo Armando Castillo Becerril.