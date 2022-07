Aunque no para el proceso de 2024, nos cuentan que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, mantiene su aspiración de competir por la presidencia de la República. Los que saben aseguran que las posibilidades del exfutbolista son muy escasas pues, no sólo en las distintas evaluaciones que se hacen sobre el desempeño de los gobernantes se ha mantenido en las últimas posiciones, sino que las pesquisas a sobre él y su equipo cercano, tanto en México como en Estados Unidos, van cada vez más avanzadas.

***

A cuatro años de iniciada la denominada cuarta transformación, el principal problema del país sigue siendo la impunidad. Se confirma esto con los Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2021 entregados al Congreso de la Unión por el equipo de David Colmenares. Después de los reclamos a la ASF por el cálculo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el máximo órgano contralor está completamente entregado a la 4T, y no toca a sus funcionarios “ni con el pétalo” de una recomendación. Basta ver que más del 80 por ciento de los recursos que se observaron en esta ocasión, corresponden a las llamadas solicitudes de aclaración, es decir, irregularidades que no se sancionan.

***

Laurie Ann Ximénez-Fyvie, la doctora e investigadora que se ha encargado de recordarle a los amloístas como López Gatell y sus porristas por qué murieron tantos mexicanos en la pandemia, que hay que tener mucho cuidado de replicar mensajes que están no están basados en la ciencia. Mucho cuidado, dice, las personas que ya se infectaron no están excentos de volver a contagiarse con las sub variantes del virus que están atacando en estos días. Esto es muy importante, los vacunados se están infectando e infectan a otros. Estas variantes están ganando mayor capacidad para evadir la inmunidad, por lo que pensar que la población está protegida porque han habido muchos contagios, es simple y sencillamente un error.

***

Dice que desde el Gobierno se ha manejado el discurso de que pronto podemos regresar a nuestra vida pre pandemia. Desde luego, hay cosas que serán iguales, dice la doctora. No podemos hablar de confinamientos masivos. Necesitamos seguir medidas preventivas para no cerrar escuelas ni industrias. Pero se necesitan cambiar costumbres y comportamientos para ajustarnos a nuestra realidad actual. La pandemia no se ha terminado, es el discurso más falso, advierte.

***

Dicen los que saben que Guadalupe Acosta Naranjo, ex líder nacional del PRD, se ha reunido con Manlio Fabio Beltrones a platicar del PRI sin Alejandro Moreno y de las posibilidades de que este nuevo grupo se integre al Frente Cívico Nacional que buscará postular una candidatura presidencial de unidad para el 2024. Pero han sido muy respetuosos de la institucionalidad, nos cuentan, tratando de no entrometerse en los conflictos del partido. Solamente, nos cuentan los enterados, están futureando como buenos amigos, colegas o aliados por un México que imaginan.