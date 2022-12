A la sombra | Cuauhtémoc Blanco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, parece querer seguir confrontándose con los que considera sus enemigos políticos, en lugar de atender la crisis por la que atraviesa aquel estado. Primero, intentó sacudirse al fiscal de su entidad Uriel Carmona hasta promoviendo su desafuero y pidiendo su renuncia; ahora, va tras quien apenas a principios de año lo denunció ante la FGR y las autoridades norteamericanas por delitos contra la salud y delincuencia organizada. Se trata del exsecretario de Seguridad de esa entidad, Alberto Capella, a quien busca inhabilitar un año por presuntas irregularidades administrativas “no graves” supuestamente detectadas en su gestión.

A la sombra…

Aunque el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se destapó como posible candidato presidencial para las elecciones de 2024, en el Movimiento Ciudadano parecen preferir competir con el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien fue coreado como “Presidente” por asistentes a la convención nacional de ese partido, celebrada en la Ciudad de México.

***

Sin embargo, nos aseguran que el joven político se niega a contender en el próximo proceso electoral para representar a los emecistas en la boleta, pues recientemente aseguró que el “Movimiento Ciudadano fue una plataforma que nos permitió contender, pero yo no me le debo, yo me deslindo respetuosamente o pinto mi raya”.

***

“Señor Presidente no tenga miedo a la réplica, no tenga miedo a reconocer que se equivocó, no tenga miedo a la verdad, no tenga miedo a una mujer”, dijo la senadora del PAN Xóchitl Gálvez Ruiz al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste le negara un espacio en su conferencia de prensa mañanera para tener derecho de réplica. “No dejaré de levantar la voz ante su intolerancia y autoritarismo. usted desde Palacio Nacional, con todo el poder y los recursos públicos, lanza calumnias sin oportunidad de defendernos. Deje de mentir”. Los de Palacio se preguntaban cómo es que este personaje político se atrevía a semejante propuesta, que no son iguales dicen.

***

“Aprovecho para decirle que ella tiene todos los foros”, le respondió el Presidente en su conferencia de este martes a Xóchitl. Añadió que la senadora debe ir con López-Dóriga o con Ciro, o con Chumel, con Carlos Alazraki. “Y me consta que la candidata del PRI y del PAN en Hidalgo sostuvo que iban a desaparecer los programas sociales, la pensión a adultos mayores”, reiteró.

***

Por cierto, el líder de los industriales no se cansa de echarle porras al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Durante un encuentro con medios, José Abugaber Adonie, presidente de Concamin, aseguró que la cuatroté se encuentra muy interesada en incursionar y producir vehículos eléctricos. Llamó la atención que puros elogios al mandatario. “Esperemos que la inversión en el sector automotriz sea, principalmente, nacional (…) Se tiene que garantizar el respeto a los empresarios y a la seguridad de la sociedad en general”, comentó el presidente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales, al abundar sobre la explotación de energías provenientes del litio en esta nación.