A la sombra | Cuitláhuac García

“Bueno, a lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García, creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos, porque mi estado, Veracruz, porque mi padre era veracruzano, padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones, y ese era el principal problema en Veracruz, y ahora por primera vez en bastante tiempo se tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie, le tengo toda la confianza”, dijo ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que usted tendrá que hacer sus cuentas.

A diferencia de lo que sucede en el ámbito federal, donde el Poder Ejecutivo ha perdido la buena relación con el Judicial, en la capital del país las cosas parecen estar bajo control, pues el Consejero Jurídico de la CDMX, Néstor Vargas, mantiene una relación más que cercana con Magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura. De hecho, Vargas es quien ha influido para que los personajes clave, en su mayoría mujeres, hayan llegado a su respectivos cargos, impulsando nombres como el de Ruth Paz, María Luisa Gómez, Larisa Ortiz, Ofelia Herrera y Xóchitl Almendra Hernández.

***

La diputada morenista María Clemente podría ser acreedora a una sanción conforme a lo establecido en el Código de Ética Parlamentaria, después de que fuera captada por agredir al personal de una cafetería del recinto legislativo.

***

Las amonestaciones contempladas en el documento van desde apercibimientos, descuentos en la dieta y hasta retiro del encargo. Esto porque los servidores públicos están obligados a conducirse de manera “digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación. En su trato con servidores públicos y ciudadanos en general deben conducirse en todo momento con respeto y corrección”.

***

Los proveedores del IMSS, de Zoé Robledo, que ya no encontraron acomodo en la 4T, por fin ven luz al final del túnel. Dicen los que saben que cabilderos del exdirector de Adquisiciones e Infraestructura del organismo, Ulises Morales, citan a los empresarios en el famoso restaurante Ling Ling de Reforma para analizar posibilidades de regresar con bombo y platillo a surtir nuevamente productos a varias delegaciones del IMSS.

***

Se habla de sumas millonarias y por qué no, después de acordar tiempos y plazos, celebran con los mejores vinos de la casa. Obviamente esta situación no la conoce Robledo ni su equipo, por lo que no dude que den aviso a las autoridades correspondientes para investigar a este exfuncionario que salió por la puerta de atrás del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

***

Estas son las últimas sombras, pero del año, no crea que desaparecemos en medio de los ataques desde Palacio. Muchas gracias por su atención, nos encontramos nuevamente el 10 de enero de 2022, esperamos que su cierre de año sea mejor de lo esperado y que la vida le entregue más. Un honor informarle.