A la sombra | Cuitláhuac García

Que la filtración de información de la Sedena, realizada por los de la Guacamaya, puso ya en aprietos al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, pues entre los cables de las Fuerzas Armadas apareció un informe del 2019 en el que presuntamente se da cuenta de que la administración del morenista habría apoyado la entrada de un grupo criminal en la entidad. Nos dicen que, de entre todo lo expuesto, lo que más preocupa es lo relacionado con temas del crimen organizado, pues la milicia tenía entre sus registros situaciones similares que alcanzarían a otros miembros de la denominada cuarta transformación.

A la sombra…

Hablando de las Fuerzas Armadas, así como se adelantó que la Marina tomará el control del área de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las aduanas avisaron ya que todos los civiles que laboran ahí van a tener que desalojar para ser relevados por miembros de la milicia. Según nos comentan, el proceso de transición tomará unos tres meses y, para cuando termine el año, todos los trabajadores en los puntos aduanales deberán ser parte de las corporaciones que dirigen Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda.

***

Dicen los que saben que se puso más ruda que el Canelo en Las Vegas, que la señorita Laura gesticulando frente a un padre poco amoroso que le pega a sus hijos e incluso más desafiante que la reina de los albures de Tepito, que ya murió. “Ustedes de Morena no van a votar como perros, por huesos y croquetas, ustedes van a votar como hienas por las sobras apestosas que les avienta el Presidente que pudre todo lo que toca. Asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo para cuando la nación mexicana le demande haber creado un estado narcomilitar”, espetó la panista Lilly Téllez ayer en el Senado.

***

En el marco del debate para mantener al Ejército en las calles, los senadores de oposición hicieron salir de sus pensamientos a los de Morena. Napoleón Gómez Urrutia le gritaba traidora a Lilly Téllez. “No somos ni perros ni hienas, no estamos coludidos con el crimen organizado, que se retracte quien lo dijo. Que no utilicen la tribuna para descargar sus fobias, traumas y exijo que se saque del orden del día esas palabras obscenas, pues viene a sacar toda la frustración que la vida le ha dado. Yo no soy hiena, no soy perra para que lo saquen del diario de los debates”, pidió la senadora morenista Lilia Margarita Valdés al tomar la palabra. Para no hacerles el cuento largo sí, casi se agarran a trancazos mientras los oradores lanzaban al viento sus ataques.

***

Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a burlarse del hackeo a la Sedena ayer durante la mañanera. “Esas investigaciones profundísimas, ¿no? Que ‘qué barbaridad, van a cimbrar al gobierno’. Ahora que decían que habían hackeado los archivos del Ejército y que había cosas gravísimas, pues lo único grave son mis enfermedades, que no son tantas, son como 10 o 15 achaques, pero estoy muy bien. Pero hicieron un escándalo tremendo, en vez de dar a conocer quién los está financiando, porque cómo hay dinero, ¿eh?, en las campañas en contra nuestra”.