A la sombra | Daniel Chávez

Por sus servicios turísticos, de carga y de pasajeros, el Tren Maya fue calificado como una “gran idea” por el presidente de Grupo Vidanta, DANIEL CHÁVEZ, durante el foro “Turismo y Desarrollo Social”, pues de acuerdo con sus cálculos, la vía duplicaría las divisas del país en su primera década de existencia.

El mensaje de don Daniel Chávez caló en la Universidad Nacional Autónoma de México, que encabeza don Enrique Graue, lugar donde se llevaron a cabo las conferencias, ya que Chávez considerado uno de los empresarios más destacados de México, uno de los más atrevidos y exitosos. Pero no es casualidad, ya que con su conglomerado de hoteles y centros turísticos genera 4 por ciento del PIB de este sector. Por lo que ni tardo ni perezoso también anunció su interés de invertir en el tren. Y claro, aunque les digan que es exclusiva, ya les habíamos dicho que va por el negocio de cruceros desde Puerto Vallarta aquí.

***

El de las fotomultas es otro de los temas espinosos de la transición de poderes en la capital. La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, confirmó que las va a erradicar por prestarse a abusos tanto de las autoridades como de los concesionarios. Hay juristas que aseguran que son anticonstitucionales. Pero los defensores del sistema argumentan con datos del actual gobierno, que desde la entrada en vigor de las fotomultas, los homicidios por hechos viales disminuyeron 10 por ciento en 2015, y que las lesiones por hechos de tránsito también vieron una reducción en el 22.2 por ciento, es decir, dos mil 455 lesionados menos en accidentes vehiculares.

***

Es como con el alcoholímetro, que ha salvado muchas vidas, por ser (¿el único?) programa de gobierno insobornable. Es decir, hay quienes piensan que no debe tirarse el agua sucia con todo y niño, porque más allá de abusos y falta de transparencia administrativa, el hecho concreto es que sí ayudan a reducir la velocidad en vías rápidas y que en todo caso habría que resolver esos problemas y no acaba con el programa. ¿O a poco usted no le baja al pedal cuando se topa con uno de ésos? Nosotros sí.

***

Ponga atención, es un tema complejo. La sucesión en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México entra en su recta final y las pasiones se están poniendo al máximo. El magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez busca reelegirse, o más bien, ya no ser sólo el suplente del ahora embajador Edgar Elías Azar, mientras que Juan Luis González A. Carrancá, quien salió del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Boletín Judicial, también tiene algunas preferencias entre sus pares, que votarán la sucesión la primera semana de noviembre. Bueno, eso es lo que nos cuentan.

***

Pero hete aquí, que hay dos aspirantes que están uniendo fuerzas, primero porque saben que solitos no la van a hacer y segundo porque comparten antecedentes que les complican su elección. Uno es el magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien llevó el caso de los jóvenes muertos en la discoteca News Divine y a quien los padres de los fallecidos denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos por haber retrasado tres años el caso y nunca haber dictado sentencia condenatoria a los imputados.

***

El otro es el magistrado Carlos Vargas Martínez, quien hace unos años fue inhabilitado por el Consejo de la Judicatura Federal, acusado de malos manejos en el órgano administrativo federal.