“Sabes que no hay nada más sagrado que la libertad y te adjudicaste el poder para encarcelar a cualquiera, de manera injusta, sin elementos, ni razones legales, antes de que se realice un juicio. Los ciudadanos perdieron el derecho a demostrar su inocencia en libertad. Por un periodo de tiempo conveniente a tus intereses, cualquiera puede ser encarcelado y, aunque sea liberado después de un proceso y una sentencia absolutoria, la extorsión política sufrida y el daño a su reputación serán irreparables. Es lamentable verte tan cerca de Porfirio Díaz y tan lejos de Juárez”, le escribió este fin de semana Dante Delgado a su antes amigo y confidente Andrés Manuel.

“Estamos viviendo un momento estelar”, declaró este mes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, poco más de dos años después de asumir el cargo. Así arranca el texto The transformer, en la más reciente edición de The Economist. Describe sin rodeos la situación de México y su Presidente el semanario que no leen los miembros destacados de la 4T, como Jesús Ramírez e Irma Eréndira Sandoval, por problemas ideológicos y probablemente por resentimiento también. Pero los tomadores de decisiones de países ricos y pobres, sí toman en cuenta sus ángulos y observaciones, seriamente más que las voces irritables y poco racionales que escupen las benditas redes sociales.

“Es difícil encontrar pruebas de eso. Incluso para los estándares de un mundo devastado por la pandemia, el país lo está haciendo mal. México tiene el cuarto mayor número de muertes en exceso como porcentaje de la población desde el inicio de la pandemia. Su economía estaba en recesión antes de que llegara la pandemia. La tasa de pobreza probablemente aumentó más que en otras grandes economías de América Latina. Casi la mitad de los 126 millones de habitantes de México no podían permitirse comer adecuadamente a fines de 2020, según cifras oficiales. Mientras que las tasas de homicidios se han reducido drásticamente en algunos países violentos de América Latina durante la pandemia, en México el descenso ha sido mínimo”, dice The Economist, aunque acá en Palacio Nacional cuentan con otros datos que brindan una zona de confort a quienes desean creerlos.





Dicen los que saben el pequeño mundo empresarial que se mueve en este país anda parando las antenas ante las advertencias que comenzaron a circular por la reaparición de las hermanas Escobar Subirats. Esas mujeres saltaron a la luz pública hace un par de años, cuando defraudaron a varios millonarios mexicanos con el gancho-oferta de dólares a precios muy por debajo del mercado, para después desaparecer del mapa.





Que ahora Jacqueline y Liz andan tocando puertas otra vez de diversos hombres de negocios. Sin embargo, nos aseguran que algunos empresarios están por presentar un expediente y la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, en donde señalan a Jacqueline Escobar como la mente maestra de los presuntos fraudes. Es más, entre los ricos y famosas que cayeron en esta estafa suena el nombre de María Asunción Aramburuzabala y Ricardo Nizri, así el tamaño del escándalo.

Durante la presentación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció el trabajo que se ha hecho desde el INE para resguardar los derechos político-electorales de la mujer y para garantizar que la participación de las candidatas en los próximos comicios se mantenga libre de violencia. Reconoció especialmente a la Consejera Carla Humphrey Jordan, quien además de ser la responsable de estas iniciativas de género fue también la impulsora de que la mitad de las candidaturas para gobernador sean ocupadas por aspirantes femeninas.

Nos cuentan que la Fiscalía General de Oaxaca y el Instituto de Educación Pública estatal, de Francisco Ángel Villarreal, dieron un segundo golpe a la red dedicada al tráfico de plazas magisteriales y falsificación de documentos. Desde la entidad gobernada por Alejandro Murat nos detallan que las mencionadas instancias seguirán colaborando para investigar y combatir dichas transgresiones a la ley y a la normatividad dictada desde la Secretaría de Educación Pública, ya en manos de Delfina Gómez, pues éstas son consideradas delitos graves y sancionadas así por las instancias correspondientes.