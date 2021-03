Nos cuentan que, con la simple difusión de la solicitud de declaración de procedencia contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el diputado Ignacio Mier Velazco ya hizo una mucha mejor labor en la coordinación de los legisladores morenistas que su antecesor y hoy líder nacional del partido Mario Delgado. Lo anterior es una percepción que, aseguran, comparte incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien deberá también de estar muy satisfecho al observar cómo los coordinados por el poblano se abalanzaron sobre el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, para solicitar su renuncia.

***

“Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines. ¿De cuándo acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista? Podría yo decir que es lo opuesto, pero no quiero seguir tratando el asunto. Yo soy humanista, estoy a favor de la justicia y de la igualdad, y desde luego del respeto a las mujeres”, dijo ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando le recordaron que afuera de Palacio Nacional un grupo de mujeres protesta por la presunta protección que se le da a Félix Salgado Macedonio.

***

“Pues es que no voy a responder. Ya he dicho lo que pienso y nada más con lo que me está diciendo, que el presidente Calderón ya está convertido en feminista, ya no hay más que decir, no hay más que agregar”, soltó el mandatario, un poco molesto, a punto de soltar un “ya chole”, ante ese asunto que no dejan de mencionarle en sus mañaneras y que parece que le fastidia. Más tarde, se fue a jugar béisbol y como que se le olvidaron los pendientes.

***

Por cierto, dicen los que saben que hasta las puertas del Palacio habría llegado un extraño visitante a tocar, se trata del empresario tamaulipeco Bernardo Pasquel, quien detecta una oportunidad en el caso que se sigue contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, puesto bajo la lupa por sospechas de lavado de dinero, defraudación fiscal equiparada y hasta delincuencia organizada. Fuentes cercanas al personaje comentan que su oferta fue revelar detalles relacionados con la administración del político emanado de Acción Nacional.

***

Y es que Pasquel Méndez se habría hecho fama en el sector salud de la entidad al echar mano de la distribuidora Intercontinental de Medicamentos, que se conoce como Intermed; aunado a que se le ubicaba como gestor de negocios con el Gobierno, por lo que varios alzaron la ceja al escuchar su intención por aportar pistas en este caso en construcción. El trueque recaería en el ansiado perdón al que al que trata de acceder por la supuesta filtración del polémico video en donde el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibe dinero de manos de David León, quien se quedó con las ganas de tomar posesión en Birmex tras el escándalo.

***

Y dicen que en Coahuila, de Miguel Riquelme, hay ya alrededor de 40 escuelas privadas operando de forma semipresencial con las correspondientes medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus. Posteriormente, se comenta en aquella entidad, la administración estatal pondrá en marcha el regreso paulatino a las aulas en formato híbrido empezando por las comunidades que no registran contagios; esto, solo tras lograr un acuerdo con el magisterio y los padres de estudiantes.