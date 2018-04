A la sombra | David Garza

“El mayor porcentaje de estudiantes de carrera profesional nunca han votado en una elección presidencial, por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad como institución educativa de formar de una manera crítica, analítica y sin ninguna preferencia, sino dando todo el contexto que se pueda a nuestros estudiantes universitarios”, comenta Jorge Rocha, director de Liderazgo y Formación Estudiantil (LiFE) Región Norte del Tec, en su página de internet.

Lo que resulta extraño para los organizadores es que todos los candidatos ya dijeron que sí, bueno, menos uno, y no es el que habla de ciudadanos y periodistas “fifí”. Se trata de José Antonio Meade, el abanderado de la coalición Todos por México, quien no ha podido confirmar, para no decir que rechazó asistir. “Recibimos honrados la invitación que formula la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey para que el candidato participe en la plataforma estudiantil ‘Actúa 2018’.

Sin embargo, por razones de agenda le será imposible acudir a dicho evento”, señala la misiva firmada por Antonio Rojas Navarrete, su secretario particular.

Así está anunciado: El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, asistirá a la institución el jueves 26 de abril a las 12:00 horas; ese mismo día, a las 16:30 horas, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente se presentará ante la Comunidad Tec; el viernes 27 de abril participará Margarita Zavala, aspirante independiente a las 9:30 horas, y posteriormente, a las 13:30 horas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se presentarán en el auditorio Luis Elizondo.

Meade tiene problemas para asistir “por cuestiones de agenda”, sin embargo, dentro de los campus del ITESM ya se comenta que su declinación es para evitar un nuevo #YoSoy132. El que puede ganar más ventaja entre los jóvenes es Ricardo Anaya, ante la ola positiva que arrastra tras el primer debate y por la forma en que ha logrado conectar con los que voten por primera vez.

Es un asunto delicado, de estrategia. Como le informó El Sol de México, el candidato o candidata que quiera llegar a Los Pinos en 2018 deberá ganarse el apoyo de buena parte de los 14 millones de jóvenes que votarán por primera ocasión. Este es el diagnóstico que hizo José Manuel Romero Coello, director del Imjuve, antes de que la batalla iniciara.

Dicho grupo representa casi una quinta parte del electorado (17%) y dentro del sector juvenil es el que más tiende a participar al ser su primera experiencia en unos comicios presidenciales, por lo que podría convertirse en el fiel de la balanza en una elección competida.

Los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), que encabeza el ingeniero DAVID GARZA,

invitaron a todos los candidatos a la Presidencia de la República a un foro, que inicia mañana en Monterrey, en el auditorio Luis Elizondo. Los organizadores quieren que los aspirantes expliquen a los jóvenes su visión y respondan a sus inquietudes. Pero uno de ellos no quiere meterse a la escuela… solo cuatro asistirán.