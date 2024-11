A la sombra / David Kershenobich

El secretario de Salud, David Kershenobich, la comisionada Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Armida Zúñiga, y el director General de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto, se reunieron para echar a andar una nueva etapa de colaboración a fin de transparentar y agilizar los temas de propiedad industrial que inciden en la salud. Para ello, firmarán un acuerdo de colaboración y establecerán mesas de trabajo en torno a temas legales y de tecnología para poner a disposición del público una plataforma que homologará criterios y mejorará el acceso a la información respecto de las patentes de medicamentos.

A la sombra…

Habrá que poner atención a lo que ocurre en la Ciudad de México con la elección de un nuevo fiscal pues, como ya ocurrió en otros espacios, el mejor calificado no es necesariamente el que se perfila para llegar al encargo. Según esto, el Consejo Judicial Ciudadano recibió más de mil 800 opiniones a favor de los diferentes candidatos; ahí, lidera Fernando Moreno, el único aspirante que actualmente es trabajador de la Fiscalía, como agente del Ministerio Público. Pero en la llamada cuarta transformación tienen ya una favorita para ese puesto, se trata de Bertha María Alcalde, hermana de la presidenta nacional de Morena.

***

Canadá no descarta un futuro acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos que excluya a México, aunque actualmente prefiere mantener el tratado trilateral vigente. El primer ministro Justin Trudeau expresó preocupaciones sobre las inversiones chinas en México, discutidas con la presidenta Claudia Sheinbaum durante la cumbre del G20, y señaló que estos desafíos deben ser abordados conjuntamente por los tres países.

***

Doug Ford, primer ministro de Ontario, propuso excluir a México del T-MEC debido a discrepancias arancelarias en la industria automotriz, postura que ha recibido apoyo de otros líderes provinciales. Trudeau destacó los beneficios del T-MEC para las economías de los tres países, aunque reconoció que la revisión podría modificar el acuerdo actual.

***

O Claudia Sheinbaum no sabe hablar inglés, o su francés falla, o no nos dijo la verdad. Porque antes de que hablara Trudeau, declaró ante reporteros mexicanos: “El primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del Tratado, me lo comentó muy claramente, y acordamos seguir dialogando. Ellos tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral; pero el primer ministro no está de acuerdo”. Really?

***

Y de pronto habló del recorte al presupuesto de la UNAM, parece que no fue un error. “Hablé por teléfono con el rector de la UNAM cuando vino la disminución del presupuesto, porque ellos sacaron un comunicado. Le pedí al secretario de Educación que hablara con él, y a la secretaria, igual que al director del Politécnico, para decirles que, en efecto, había sido un error al disminuir la parte de personal que se disminuyó en otras áreas que no afecta, por cierto, la operación. Y después, me escribió un mensaje y entonces le llamé por teléfono”. Lo intrigante es que la mandataria dice que no va a pelear. “incluso él me dijo que estaba de acuerdo en que tenían que revisar sus gastos, en qué se destinaban sus recursos”. Que por mi raza hablará el espíritu.

***

Mientras tanto, como nos lo hace notar la influyente periodista Bertha Becerra en El Sol de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha ignorado un problema central para la estabilidad social y ambiental del país al no asignar presupuesto en 2025 para resolver más de 500 conflictos agrarios. Entre ellos, al menos 80 podrían convertirse en focos rojos con implicaciones graves para la paz social y la gobernanza rural. Mientras la Sedatu presume un incremento presupuestal del 183 por ciento y se destinan 32 mil millones de pesos a vivienda social, los núcleos agrarios quedan relegados, evidenciando una estrategia miope que prioriza metas visibles, sobre problemas estructurales.