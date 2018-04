A la sombra | David Martínez

Los que andan molestos son los de Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de este país, después del ingeniero Carlos Slim. Con el escándalo que se quiso armar, luego de que Andrés Manuel López Obrador se subió a un taxi aéreo por demás austero, mencionaron que la matrícula de la avioneta indicaba que era propiedad del minero millonario. La Cessna 401, matrícula XB-HSW, que transportó al candidato a la ciudad de Nogales, Sonora, no es de ellos, nos mandan a decir muy enojados. Ya les aclaramos que nosotros no nos prestamos a fake news, que nosotros no les pusimos el dedo encima. Claro, lo que sí pensamos es que don Napoleón Gómez Urrutia se debe estar muriendo de risa en Canadá.

Desde las entrañas del Instituto Nacional Electoral (INE), de Lorenzo Córdova, nos cuentan que nada moverá los tres debates: domingo 22 de abril a las 20 horas, en la Ciudad de México; domingo 20 de mayo a las 20 horas, en Tijuana, Baja California, y martes 12 de junio a las 21 horas, en Mérida, Yucatán. Que no se hagan bolas, pase lo que pase, así serán, aunque algunos candidatos crean que pueden modificar a conveniencia.

Lo que pocos saben es que la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, en el marco de sus atribuciones, contrató el levantamiento de una encuesta con representatividad a escala nacional del 4 al 8 de noviembre de 2017.

Fueron mil 200 entrevistas en vivienda, que incluyó entornos rurales y urbanos, considerando un nivel de confianza de 95%. No nos quisieron decir cuánto costó, pero en eso estamos, indagando.

Por lo pronto, a la sombra de este ejercicio, nos dicen que se incluyeron preguntas para determinar la relevancia de diversos temas en cada una de las regiones del país. Arrojó que la categoría que el centro del país recomienda desarrollar para el debate presidencial en la Ciudad de México es “Gobierno y Política”. El norte del país sugirió “Seguridad y Relaciones Exteriores”. El Sur-Sureste “Economía y Desarrollo Sustentable”.

Para que anote lo que vendrá en los debates: Ciudad de México: combate a la corrupción e impunidad, seguridad pública y violencia, democracia, pluralismo y grupos vulnerables. Tijuana: comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen trasnacional, así como derechos de los migrantes. Mérida: crecimiento económico, pobreza y desigualdad; educación, ciencia y tecnología, y desarrollo sustentable y cambio climático.

El mexicano DAVID MARTÍNEZ, conocido como “el multimillonario fantasma” en EU, y como El Buitre, en Argentina, supuestamente le mandó un mensaje a los empresarios de Monterrey a través de un portal administrado por argentinos en México. Suena raro, pero no lo es tanto. Dicen los que saben que una nota se lee como que Martínez pidió a los directivos de Alfa, en específico, no atacar a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. El Buitre, es público, crece su fortuna en países en problemas, metiendo dinero a empresas que apestan a muerte, qué mejor que aterrizar en su propio territorio en un futuro. Lo que le preocupa es estar en la lista negra si el Peje gana.