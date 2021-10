A la sombra | David Monreal

Vaya dilema que se cierne sobre las minadas arcas nacionales. Tres gobernadores emanados de la filas de Morena le piden al gobierno federal entrar en su rescate financiero porque los anteriores gobiernos se llevaron hasta las engrapadoras: David Monreal, en Zacatecas, Miguel Ángel Navarro Quintero de Nayarit y Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán, dicen no tener para pagar maestros, nómina ni mucho menos aguinaldos, que ya están a la vista.

Piden se les adelanten recursos federales a cuenta del Sistema de Administración Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro. Cuando otros actores políticos han solicitado al presidente López Obrador dinero adicional para lo que sea, su respuesta es que se atengan a sus propios recursos y que aprendan a ser austeros y a vivir en la digna medianía. ¿Tratará con la misma vara a sus correligionarios?

**

Al secretario de Comunicaciones y Transporte, Jorge Arganiz, le birlaron 3 millones de pesos que puso en un paraíso fiscal, con dinero producto de su liquidación en ICA, pero es posible que ésa no sea su mayor preocupación, después de que en Palacio Nacional escucharan sus palabras ante legisladores: “Yo como ingeniero civil sí me preocupa (sic) que muchas obras la esté haciendo el Ejército”. Por menos de eso se fue su antecesor, Javier Jiménez Espriú, quien se opuso a la militarización de los puertos…

**

Otro pez al que su boca lo puede meter en problemas es el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, de quien sin rubor el presidente ha dicho que “lo puso” para apoyar los dictados de la 4T, y que poco a poco se ha ido deslindando de la política económica gubernamental. Ayer mismo nos enteramos que dice no estar de acuerdo en alzas de tasas de interés constantes, porque, asegura, no van a contener una inflación que no es interna, sino que es, fundamentalmente, exógena y multifactorial.

**

La industria de los alimentos no acaba de procesar el nuevo etiquetado frontal de los productos con exceso de calorías y azúcares, cuando ya están envueltos en un nuevo cabildeo, que se está dando, bajita la mano, por estos días: ahora por la iniciativa de la senadora de Morena, Margarita Valdez, para acabar con las grasas trans de los alimentos para 2025.

Busca adicionar el artículo 216 Bis de la Ley General de Salud para limitar los ácidos grasos trans de producción industrial. La iniciativa está en la comisión de Salud de la Cámara Alta y en los próximos días comenzará a hacerse pública la discrepancia de la industria alimenticia sobre esta iniciativa que busca mejorar la salud de los mexicanos.

**

Ante las suspicacias generadas por la reciente visita del pleno de comisionados del INAI al Aeropuerto Felipe Ángeles, que comprometería su independencia, y más en el contexto de un gobierno hostil al órgano autónomo, la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, afirmó que respondieron a una invitación de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que la autonomía e independencia del INAI están intactas, lo que se nota en sus resoluciones, y que entabla relaciones de colaboración y diálogo con todos los sujetos obligados, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector empresarial y otros actores sociales.

Al posicionamiento se unieron, unánimemente, el resto de comisionados del pleno

Francisco Javier Acuña, Adrián Alcalá Méndez, Norma Julieta del Río Venegas, Oscar Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Josefina Román Vergara.