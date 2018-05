A la sombra | David Penchyna

Resulta que no hay vacunas para hepatitis ni en clínicas u hospitales públicos ni privados, ni en el IMSS, de Tuffic Miguel Ortega, ni en el ISSSTE, de Florentino Castro. Hay quienes han buscado vacunar a sus hijos desde enero, pero les dijeron que no había, que tal vez en marzo, pero tampoco. Han ido a clínicas públicas y sus pediatras, pero no las encuentran.

Los pediatras aseguran que el sector salud no les ha enviado notificaciones como suelen hacerlo. Se mantiene el misterio de las vacunas contra hepatitis desaparecidas.

Todo se encuentra listo para que mañana (martes 15) los agremiados de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), de Juan Antonio Hernández, lleven a cabo el Foro de Recicladores, donde especialistas presentan los alcances de la industria plastiquera en nuestro país, ante cambios y nuevas tendencias del reciclaje. Para ello se congregan recicladores, transformadores, proveedores de materias primas, fabricantes de maquinaria y equipo, autoridades y estudiantes. Se dice que en el proceso de reciclaje se utiliza sólo 20% de la energía que se usó para crear los productos, lo cual incentiva el aprovechamiento de residuos como bolsas de plástico, PET y otros empaques.

Desde el inicio de la campaña electoral han sido asesinados 93 políticos y 15 candidatos de todos los partidos, por lo que esta semana será vital para que los tres niveles de gobierno expliquen las acciones que tomarán para evitar que el crimen organizado o los adversarios recurran al homicidio como forma de presión política. Las mesas convocadas por la Secretaría de Gobernación, de Alfonso Navarrete, para tratar el tema de la seguridad de los candidatos no se limita a la de los presidenciales, sino a los de todo nivel, pero no tienen continuidad. Es tiempo de parar las agresiones.

Lo que también se dará con profusión esta semana serán los análisis previos al debate de candidatos presidenciales del próximo domingo. Por ejemplo, esta mañana el Instituto Mexicano de la Competitividad y el Observatorio Nacional Ciudadano se reúnen para revisar los temas: Comercio exterior e inversión; Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional; y Derechos de los migrantes, para arrojar líneas de argumentación y contrastarlas con lo que digan los presidenciables. Así será la semana para los “think tank” mexicanos.

Mañana será un Día del Maestro peculiar. Los grandes enemigos magisteriales, SNTE y CNTE, estarán unidos por primera vez en su rechazo a la reforma educativa, pero bajo las siglas de Morena.

El mundo al revés. La contienda política los ha traído a este día, unidos en torno a un mismo e insospechado personaje. Habrá que ver el tono y exigencias de las respectivas marchas.

Entregar 10 millones de créditos parece fácil, pero lo cierto es que en el Infonavit, que encabeza DAVID PENCHYNA, le han echado todos los kilos a incrementar su oferta de productos de vivienda, sin dejar de lado el impulso a la calidad de vida de los trabajadores mexicanos. Y es precisamente en este tema donde acaban de ser reconocidos en Dubai, por el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, EMIR MOHAMED BIN RASHID AL MAKTUM, y la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, MAIMUNAH MOHD SHARIF, por la evaluación que el Infonavit realizó en 153 municipios mexicanos, proyecto que al cierre de 2018 planea incrementar a 305.