A la sombra | Delfina Gómez

La extitular de la SEP y ahora candidata a la gubernatura del Edomex, Delfina Gómez, mandó un mensaje a Palacio Nacional para que, por lo menos en el primer semestre del año, le bajen el fuego al linchamiento de los funcionarios y proveedores de Segalmex. Esto porque en las indagatorias hay compañías que también llegaron a ser sus proveedores durante su paso por Educación Pública, en procedimientos que igualmente la ASF ya señaló de irregulares.

A la sombra…

Que en Puebla está más que abierta la contienda entre los aspirantes que buscarán la candidatura morenista para la elección del próximo año. Los enterados aseguran que el elegido saldrá de entre los primos Ignacio Mier y Alejandro Armenta, por lo que el coordinador de los diputados morenistas anda muy movido organizando eventos con el titular de Segob, Adán Augusto López. En tanto el líder de la Mesa Directiva del Senado parece ir arriba en las mediciones, impulsado por el también senador Ricardo Monreal.

***

Nos cuentan que en Petróleos Mexicanos están acelerando el desarrollo de las coquizadoras que se construyen en Salina Cruz, Oaxaca, y en Tula, Hidalgo, pues ambas serán indispensables para alcanzar la autosuficiencia energética tan esperada.

***

En el caso de la planta ubicada en Oaxaca, se estima una inversión de 60 mil millones de pesos y estará lista en septiembre de 2024, en dicho año, ambos proyectos van a empujar la elaboración de combustibles de transporte de Pemex, pues se prevé que en tula aumente 75 por ciento la producción de gasolina gracias a la coquizadora, mientras que en Salina Cruz el incremento será de 48 por ciento.

***

Las refinerías de Salina Cruz y Tula son las dos que más aportan al Sistema Nacional de Refinación, tan sólo en 2022 concentraron 44 por ciento de toda la producción de petrolíferos que brindó el sistema, por lo que dichas plantas harán que su papel en la fabricación de combustible sea más relevante. Octavio Romero Oropeza, a cargo de Pemex, explicó que los objetivos trazados para este sexenio se van a lograr con la conclusión y la puesta en marcha de los proyectos mencionados, ¿lo lograrán?

***

Dicen los enterados que cientos de trabajadores de la firma Joad Limpieza y Servicios, de José Juan Reyes Domínguez, han emitido diversas denuncias por laborar en varios departamentos del IPN, a cargo de Arturo Reyes Sandoval, por estar presuntamente laborando en las instalaciones sin estar afiliados al Seguro Social, sin contar con las herramientas de trabajo necesarias y sin ser remuneradas las horas extra trabajadas. Que la denuncia ha escalado hasta el escritorio de Luisa Maria Alcalde, que ha instruido al Director General de Inspección Federal del Trabajo, Fernando Jordán Siliceo realice las auditorías correspondientes.

***

“Pues que no es cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto, es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son”, respondió ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante los señalamientos del Departamento de Estado de EU. Según él, no se enojó, pero vaya que lucía molesto al responder al informe anual de derechos humanos en el mundo.

***

"Nosotros nunca hemos dicho que seamos el Gobierno del mundo ni nada de este tipo", respondió más tarde el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel. Dijo que el Gobierno estadounidense no esconde "los problemas debajo de la alfombra".