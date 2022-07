A la sombra | Demetrio Sodi

Futuro 21, una ONG que había permanecido dormida, de pronto despertó para presentar a su candidato a la presidencia de la República. Se trata de Demetrio Sodi, quien ha pasado ya por el PAN, PRI, PRD y ahora enarbola a una ONG que en su manifiesto de objetivos solamente busca “coadyuvar a soluciones y salidas a la profunda crisis económica, sanitaria, de polarización social y política, de destrucción institucional, de inseguridad, de incompetencia gubernativa y de pobreza que asola a nuestro país”. Otros integrantes de Futuro 21 son Fernando Belaunzarán, Gabriel Quadri, Jorge Triana, Rubén Aguilar, Tere Vale, Angélica de la Peña, Beatriz Pagés y Jesús Ortega.

Nos cuentan que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Pedro Zenteno Santaella, se alistan para dar a conocer el nombre de la empresa que se quedará con un millonario contrato de más de dos mil millones de pesos para el arrendamiento de 500 ambulancias.

Sobre el tema, advierten fuentes cercanas al proceso, el subdirector de recursos materiales y servicios del Instituto, Jorge Israel Navarro Cantú, intentaría beneficiar a dos firmas. Una de ellas es Casanova Vallejo, de Carlos Echenique. En enero de 2022 el ISSSTE le asignó por adjudicación directa el contrato AD-CS-DNAF-SRMS-024-2022 de 113.3 millones de pesos a Casanova para la renta de ambulancias a nivel nacional por un periodo de seis meses.

La otra empresa a la que se podría favorecer es Jet Van Car, de Cuauhtémoc Velázquez, conocida arrendadora de vehículos del Instituto y a quien en marzo de este año le adjudicó un contrato de dos millones 106 mil 867 pesos por el arrendamiento de 13 vehículos tipo SUV.

“Las reformas, si las hay, que sean el producto de diagnósticos adecuados, que estén basadas en datos objetivos, que estén basadas en información comprobable, que no estén fundadas en caprichos, rencores, o para decirlo en breve, en filias y fobias. Si hay una reforma, que la reforma sea el resultado, digámoslo así, de una reflexión incluyente, amplia, informada, y no de los rencores; que se haga, pues, con la cabeza y no con el estómago”, dijo ayer el desaparecido Lorenzo Córdova, el presidente del Instituto Nacional Electoral que andaba muy calladito. Pura paja, dirán los clásicos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo algo ayer que inquietó a los priistas y a los no revolucionarios institucionales, simplemente les dejó en claro que están en la mira pero no se pasará de la raya para ofenderlos: “Y no queremos forzar a nadie, o sea, no los queremos tocar ni con el pétalo de una rosa, porque vamos muy bien. Imagínense, qué hacemos con meter a una oficina al presidente del PRI y tenerlo ahí una hora, dos horas. Se va a… Ya fue a la OEA, ahora va a la ONU. Entonces, no”.