A la sombra | Dennis Muilenburg

El tema está calientito y promete mucha tensión, demandas y hasta cabezas. Nos cuentan que más de 900 compañías de subcontratación se verán afectadas por las medidas que están aplicando instituciones financieras en México, atribuciones que son propias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que actualmente preside Bernardo González Rosas, y de la Secretaría de Hacienda, de José Antonio González Anaya.

Resulta que a las firmas de subcontratación les están cancelando cuentas de ahorro, cheques, inversión y créditos, además de que les exigen una carta, casi casi, de buena conducta, que deberá expedir un auditor internacional que los mismos bancos recomiendan, entre otros, Deloitte, que dirige Francisco Pérez Cisneros; KPMG, de Víctor Esquivel; PwC, que encabeza Mauricio Hurtado, o McKinsey & Company, de Sergio Waisser. Les cancelo la cuenta y hasta que no regresen con un contrato con los auditores que recomiendo, pues no hay servicios financieros. Más o menos así está la jugada. ¿A quién se le ocurrió este negocio?

Las empresas afectadas ya comenzaron a protestar, nos cuentan que en cualquier momento se ampararán y presentarán demandas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), que preside Mario Di Constanzo. Además, están buscando que Hacienda y la CNBV digan algo al respecto.

A la sombra de la llegada de Napoleón Gómez Urrutia a este país, las 10 agrupaciones que integran la Unión Nacional de Sindicatos de Trabajadores Minero- Metalúrgicos y Metal-Mecánicos (UNASIM), acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por Luis María Aguilar Morales, para que quede sin efecto la resolución del Trife que le permitirá a Napo ser senador de la República plurinominal por Morena.

Lo andan diciendo por todas partes, pelearán. Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, gremio integrante de la UNASIM, que aglutina a sindicatos de la CTM, CROM, CROC e independientes, asegura que la llegada al Senado del dirigente minero, Gómez Urrutia, violará los artículos 32, 55 y 58 de la Constitución.

¿Podrán frustrar la llegada de Napito?

Los sindicatos opositores dicen que sí, harán lo que esté en sus manos para no perder poder. El primer artículo, recuerdan, establece que un mexicano que tenga doble nacionalidad no puede tener un puesto de elección popular, y Napoleón se nacionalizó canadiense desde 2014 y no ha demostrado que renunció a ello, mientras que los otros dos artículos indican que debió permanecer en México por lo menos seis meses antes de la elección, situación no cumplida, porque Gómez Urrutia vive en Vancouver, Canadá, desde 2006, a donde supuestamente huyó con 54 millones de dólares que pertenecían a obreros de Minera Cananea.

El CEO de Boeing,DENNIS MUILENBURG, está muy molesto con un grupo de sus empleados en especial, pues todos los días le llegan reportes de que la compra del 787 presidencial se va a echar para atrás, por lo que la historia de éxito que andaban construyendo en este país no tendrá un guión con final feliz, ni servirá para su discurso de ventas nunca más. Las noticias que le llegan desde México no son alentadoras. Su equipo de comunicación, a pesar de los viajes, comidas y las filtraciones, no pudo cambiar la percepción de ya saben quién, ni su equipo, ni de los mexicanos que tomaron esta adquisición millonaria como un despilfarro. ¡Los mandaron a volar!