A la sombra | Desapariciones forzadas

Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno capitalino, continúa metido en problemas luego de la desaparición del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años de edad. Mancera dice que no puede calificar el trabajo de los policías que lo detuvieron. Lo más importante es la declaración del joven, sin embargo, no ha estado en condiciones de dar su versión de los hechos. Mientras tanto, al interior del gobierno local se preguntan dónde anda Hiram Almeida, el jefe de los policías, pues no ha dado la cara.

Al más puro estilo de “no es mi culpa” y “háganle como quieran”, el presidente de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, recordó que no solo el puerto guerrerense vivió este fin de semana hechos violentos, sino también Los Cabos y Cancún, y mencionó que estos sucesos son parte de la lamentable situación de violencia que se está registrando en varios destinos de playa del país.

A unas cuadras de ahí, el que contradecía al alcalde era el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien considera urgente la implementación de acciones de seguridad especial en la zona de la Condesa, en coordinación con el ayuntamiento de Acapulco, luego de lo sucedido en el bar “Baby Lobster” de la zona turística, donde un turista chileno murió y cinco personas más resultaron heridas tras una riña la madrugada del domingo.

Al parecer, en Nuevo León el PRI quiere hacer las cosas de otra forma y enderezar la balanza. Por eso, acaba de anunciar su fórmula al Senado, la cual está conformada por Jorge Mendoza y Martha de los Santos, una joven experta en planeación y operación en campañas. Asimismo, destaca de la dupla su amplia trayectoria en los medios de comunicación, liderazgo y cercanía con la gente. Sin duda, una fórmula fuerte para contrarrestar a otros partidos y propuestas independientes.

El ruido que han generado las autoridades alrededor del caso del joven desaparecido en la Ciudad de México sigue siendo de grandes proporciones. Por un lado, algunos funcionarios aseguran que el muchacho es un suicida, por otro, que tiene problemas mentales. Pero siguen sin explicarnos por qué apareció así de maltratado, por qué no habla y dónde estaba después de que fue arrestado, siendo menor de edad además. Casi, casi nos están asegurando que él tuvo la culpa.